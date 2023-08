Lejos de la música, La Bomba Tucumana arrancó un nuevo emprendimiento

domingo 20 de agosto de 2023

Gladys, mejor conocida como La Bomba Tucumana, popular cantante de cumbia y bailarina argentina decidió hacer un cambio en vida. Después de mostrar su talento sobre el escenario, ahora llegó la hora de que todos conozcan lo buena que es cocinando: venderá sus exquisitas empanadas.

Además de su carrera musical, La Bomba Tucumana, ha participado en diversos programas de televisión en Argentina, ya sea como invitada, conductora o concursante en reality shows. Es sin dudas uno de los personajes más queridos del país por su carisma y buena onda. Generalmente su trabajo es 100 % de la música, pero estaría cambiando esa faceta.

La artista se refirió al tema el domingo pasado, después de votar. “Estoy haciendo unas empanadas, ‘rapidongas’, pero tucumanas. Pronto voy a poner un local divino. Los quiero mucho”, anticipó con alegría. De este modo, Gladys dio a conocer que lanzará su propio negocio de comida típica dentro de poco, pero no precisó tiempos.

Gladys se convirtió en toda una influencer. Además de la música y este negocio culinario que se trae entre manos, también consiguió canjes y marcas que la buscan para promocionar sus productos. En las últimas semanas se la vio promocionando casinos online, como hacen muchos famosos.

La Bomba Tucumana contó que su novio tiene cáncer

La Bomba Tucumana se encuentra atravesando un duro momento. Recientemente confesó que se separó de su pareja tras que él recibiera diagnóstico de cáncer. El hombre en cuestión es Luciano Ojeda, de 37 años de edad. “Tuve la desgracia de que él se enfermara y quisiera pasarlo solo, no quiere que lo acompañe. Estoy quebradísima, muerta en vida”, reveló en LAM.

“Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien, y tuve la desgracia y él también, de que se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo. Él está enfermo y no quiere que nadie lo acompañe y yo estoy quebradísima, muerta en vida. Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar”, explicó conmovida.

Finalmente, el hombre aceptó que lo acompañe en el tratamiento. “Empezó la quimio, le dieron cinco. Se había operado y lo habían atendido en el Clínicas, en el que la verdad yo considero que lamentablemente lo atendieron muy mal. Yo creía en ese hospital y me siento defraudada y triste por cómo se lo trató a él como persona. Mucho abandono de persona. Está con un riñón que está fallando, así que estamos rezando mucho para que pueda seguir”, sostuvo.

Sobre cómo era su noviazgo, contó: “Nosotros estábamos viviendo juntos y de repente decidió sacarme de su vida. Para mí fue tremendo. Lo hizo más por una cuestión de amor a mí. Yo no podía entenderlo. Nadie me conoció una pareja real donde yo haya dicho: ‘Él es mi novio’. Con él sí lo hice. Tuvo mucho que ver el día que yo estuve acá, en que abrí mi corazón”.