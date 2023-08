Martín Demichelis: "me voy demasiado preocupado"

lunes 21 de agosto de 2023

Martín Demichelis dio una conferencia de prensa en La Paternal posterior a la derrota de su equipo 3-2, y muchas de las preguntas de los periodistas fueron direccionadas al problema que tiene River cada vez que le tiran un centro al área desde una pelota quieta. El DT admitió que “le prestaremos atención para corregirlo”, reconociendo por dónde pasará el foco de atención en la semana. “Estamos pasando por estas últimas dos semanas en las que nos convirtieron mucho de pelota parada, pero seguiremos haciendo hincapie”, apuntó el técnico.

"Claro que me voy demasiado preocupado, nos hicieron cinco goles seguidos de pelota parada. Lo seguiremos trabajando, analizando, debatiendo e intentando corregir. El 30% de los goles en el fútbol argentino se hacen de pelota parada y le damos importancia. Estamos pasando por un momento en el que hay que bloquear y no bloqueamos y cuando hay que disputar el duelo, no lo disputamos...”.

🗣ï¸Â DEMICHELIS: "HASTA EL GOL QUE NOS HACE MERCADO EN BRASIL, NOS HABÍAN TIRADO 132 CÓRNERS Y NOS HABÍAN HECHO SOLO DOS GOLES"



El DT del Millonario se refirió a la defensa en la pelota parada por parte de sus dirigidos y analizó la derrota ante el Bicho.



ðŸÅ½™ï¸Â @PasoaPaso pic.twitter.com/Nrf3iQcV9q — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2023

Por eso, Micho se encargó de marcar la diferencia entre estos encuentros recientes en los que le convirtieron por esa vía y los anteriores, poniendo en palabras una estadística que a su alrededor hicieron correr: “Hasta el gol de Mercado (el 1-0 de Inter en Porto Alegre) nos habían pateado 132 corners y nos habían hecho solo dos goles. De hecho, nos habían ganado 20 duelos aéreos nada más”, dijo el DT.

Para fnalizar, se mostró optimista de cara a lo que viene: "De acá al Trofeo de Campeones hay que demostrar lo que fuimos durante ocho meses en el ámbito nacional. No podemos bajarnos de eso. Por momentos lo hicimos muy bien, aunque obviamente recibir tres goles y perder no está bueno. Pero no vamos a perder la manera de trabajar, ni la línea, ni la armonía: sacaremos esta situación adelante, no hay ninguna duda".