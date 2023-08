Qué es de la vida de Leandro Penna, el famoso Bañero de Marley

lunes 21 de agosto de 2023

Modelo, carismático, con un físico privilegiado. Así se hizo conocer Leandro Penna, el modelo que se hizo famoso como el Bañero de Marley. Sin embargo, desde hace un tiempo se alejó de los flashes y le quitó el cuerpo a las cámaras.

Penna comenzó a ser reconocido en 2008 por su participación en el exitoso ciclo de Telefe, conducido por Marley, “El muro infernal”. El modelo, de ese entonces 23 años, era el “bañero” que evitaba que los jugadores cayeran a la pileta del reality.

Esa función lo empujó hacia las luces de la fama. A partir de su labor como el carismático bañero, fue convocado para “Justo a Tiempo”, el programa de juegos que lideró Julián Weich con la ayuda de Luli Fernández. También participó en “Combate” y “Bailando por un Sueño” a lo largo de los años.

Casi sin querer se convirtió en uno de los preferidos de los conductores del momento. El mediático reveló que Marley “le enseñó a reírse y a disfrutar”, mientras que Julián le sugirió “que intentara darle ‘algo’ al espectador y que use la televisión para bien, ya que puede ayudar a muchos”.

Durante su participación en el “Bailando por un Sueño”, competencia conducida por Marcelo Tinelli, Penna fue el primer eliminado del concurso. No obstante, desde el comienzo del ciclo manifestó que aunque perdiese, iba a cumplir el sueño que representaba. El ex bañero gestionó y logró la construcción de una escuela en Alta Gracia, Córdoba para niños neurodivergentes.

Qué es de la vida del Bañero de Marley

Hoy, Leandro vive en Chile y es dueño de la empresa “Paltas Royal”, número uno y líder en venta a restaurantes, minimarket y verdulería. Radicado en el país trasandino desde el 2014, es dueño de restaurantes gastronómicos y participó de distintos programas chilenos como “La hora de jugar”.

Al igual que con la edición argentina, el modelo estuvo en el “Bailando por un Sueño Chile”. Y aunque perdió enseguida, cumplió el sueño de unos niños. Con la ayuda de una empresa, Penna gestionó un acuerdo y pudo conseguirles un contenedor acondicionado para pequeños que viven en la calle y practican skate.

Y ahí comenzó su nuevo emprendimiento, casi de casualidad. Porque la misma compañía que donó el contenedor, también le regaló 100 kilos de frutas y verduras, especialmente palta. Sin pensar mucho al respecto, se dirigió a unos negocios cercanos y vendió los alimentos en menos de un día. Sorprendido por la rapidez con la que se movió, compró 200 kilos más y comenzó a comerciarlos.

“Empecé a ir a los barrios más vulnerables de Santiago de Chile y les dejaba 10 kilos de producto. Otros me compraban 30 kilos y por ahí no tenían plata para comprar más. Entonces les dejaba 50 kilos a consignación, lo vendían, me lo pagaban y se emocionaban hasta las lágrimas”, contó el argentino sobre cómo se vinculó con los comerciantes.

Desde ese momento, “Paltas Royal” no dejó de crecer y expandirse en el mercado regional: “Tengo 30 compañeros, 30 familias en mi empresa. Camiones, bodegas y negocios conforman lo que es un gran trabajo en equipo. Poder darle una mano a aquellos que realmente necesitan oportunidades, y a veces se le da la espalda, es lo que me llena el corazón”, repasó.

Y, según piensa y dice, nada de lo que pasa es casual: “Desde chico fui muy busca. Más allá de la tele, siempre me las rebusqué con otras cosas. En una época me dediqué a comprar caballos y los vendía, después compré un campo, tuve una serie de restaurantes que los vendí justo seis meses antes de que empezara el coronavirus”, repasó. Hoy, su vida está del otro lado de la Cordillera.