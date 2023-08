La inflación y una explosión de demanda desbordan los comedores

Por su parte, Hugo Francisco Carlos, que es proveedor de unas 70 escuelas, también admitió que enfrentan una situación muy complicada.

“Le estamos poniendo el hombro a este momento para que los chicos no dejen de comer. No podemos desatender un sector tan sensible y vulnerable”, sostuvo. Dijo que las partidas se mejoraron últimamente, pero que con la devaluación se acentuó el desfasaje.

“Estamos piloteando la situación para no detenernos. La idea es que mientras se pueda aseguremos la provisión, pero en medio de esta vorágine hay que rogar que el abastecimiento de las principales cadenas de alimentos no se detenga por la incertidumbre de precios. Es que los empresarios abren el paraguas ante lo imprevisible”, remarcó Carlos.