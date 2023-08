Vuelve "Got Talent", un clásico de los reality shows

lunes 21 de agosto de 2023

Got Talent Argentina 2023, con la conducción de Lizy Tagliani y un jurado con Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña

Este lunes se estrena una nueva edición de Got Talent Argentina, el famoso concurso de talentos que se convirtió en uno de los realities más exitosos y reversionados de la TV a nivel global.

"Tenemos un despliegue que no tiene nada que envidiarle a otros países, verdaderamente es espectacular, y además, tenemos la pasión. Será porque soy argentina, pero creo que tenemos esa cosa de que nos enojamos, disfrutamos, nos emocionamos... Todo es ardiente y con el corazón que late", comentó la conductora y humorista Lizy Tagliani en diálogo con Télam sobre la impronta de esta cuarta temporada.

El arranque será este lunes a las 21.45 con la participación de Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul en el jurado.

Se trata del horario que actualmente ocupa la exitosa telenovela turca Traicionada, que está en "modo maratón" durante casi todo el prime time desde que terminó MasterChef. Sin embargo ahora Traicionada irá de 23 a medianoche. Y los días viernes, sin el reality, la tira turca arrancará a las 21.45 e irá de corrido.

En cuanto a los domingos, la gala especial del reality empezará a las 22.15 horas.

Creado en 2006 por el productor discográfico inglés Simon Cowell, el formato se multiplicó poco después con más de 70 adaptaciones en otras latitudes y llegó a la señal de aire argentina en 2008 como Talento argentino. Con Mariano Peluffo en el rol de conductor y Catherine Fulop, Maximiliano Guerra y Kike Teruel como jueces, se despidió a principios de 2011 luego de tres temporadas.

Trece años después y con un nuevo equipo en el set, Telefe retomó el show que se propone dar con el artista local más destacado sobre el escenario, que se encuentra entre los más de 450 concursantes individuales o en grupo -y sin límite de edad- que la producción reunió tras la serie de audiciones que realizó desde noviembre del año pasado a lo largo y ancho del territorio.

Según contó Abel Pintos, "Es una linda experiencia, muy nutritiva, aprendo mucho de mis compañeros y de los participantes, y hasta de mí mismo, porque me vi envuelto en situaciones en las que tuve que resolver cuestiones que cuando terminaban me decía 'Ah, esto nunca lo había visto de esta manera', que un artista me llevara a poder entenderlas de cierta forma. Fue muy interesante haber aceptado este desafío".

Dónde verlo

El programa también se podrá ver en Streams Telefe y en los canales de YouTube y Twitch de Telefe, donde todas las noches Lula Miranda invitará a reaccionar en vivo a todo lo que suceda en la competencia y comentará cada performance, junto a los usuarios.

Todos los programas de Got Talent Argentina estarán disponibles en exclusiva por Pluto TV, dentro de la sección On Demand de la plataforma.

En coproducción con RGB Entertainment, será un big show que sorprenderá a todos, donde los grandes talentos de nuestro país se enfrentarán en busca de consagrarse y llevarse un premio millonario.