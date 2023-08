Polémica en España por el beso entre una jugadora y el presidente de la federación

lunes 21 de agosto de 2023

La Selección de España hizo historia al coronarse campeona del Mundial Femenino, logrando su primer título en la competencia. Sin embargo, el éxito deportivo quedó empañado por un inusual incidente durante la ceremonia de premiación. El Presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, besó en la boca a Jennifer Hermoso, una de las jugadoras más destacadas del equipo.

Jennifer Hermoso, protagonista involuntaria del controvertido momento, comentó en una entrevista posterior: "Que le caigan a otros, a mí no me importa. Yo soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche".

Luego deslizó un “no me ha gustado”, aunque no dejó en claro si se refirió a la actitud de Rubiales o a la atención mediático que concentró este episodio.

El presidente de la Federación, por su parte, defendió el beso como un gesto de amistad y celebración entre amigos. "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Es un pico de dos amigos celebrando algo, no estamos para gilipolleces", afirmó Rubiales, restando importancia al incidente y arremetiendo contra las críticas.