Milei aseguró que El Salvador es su modelo para dolarizar al país

lunes 21 de agosto de 2023

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, defendió su proyecto de dolarización y cruzó a Patricia Bullrich, por sus cuestionamientos a esta iniciativa del libertario.

El diputado nacional manifestó que su propuesta de reemplazar la moneda nacional por la divisa norteamericana "puede demandar dos años". Al respecto, señaló que no se trata de cambios que puedan aplicarse rápidamente.

"Nunca dijimos que el resultado es instantáneo. No me puedo hacer cargo de la falacia del hombre de paja que instalan políticos, mintiendo como lo hace Bullrich. No sé si lo hace por ignorante o con mala intención, pero así lo hacen sistemáticamente", dijo.

Milei explicó que hay dos ejemplos a tomar en cuenta. Por un lado, la experiencia de Ecuador, y por otro, la de El Salvador. "Ecuador impuso compulsivamente a la gente que convierta el sucre al dólar, les dio tres meses", señaló. Sin embargo, dijo que la gente necesita los billetes igualmente "para hacer transacciones" y que emerge un problema físico. "A los tres meses no pudieron, a los seis meses tampoco. Recién pudieron a los nueve meses", añadió.

A partir de ese inconveniente, el economista expresó que se inclina por seguir la experiencia de El Salvador, a partir de un aporte que le llevó el economista Emilio Ocampo. En el país centroamericano, las personas cambiaron los colonos por dólares "voluntariamente en función de la necesidad", indicó y consignó que el país demoró en hacer la conversión 24 meses.

"Lo que me parece brillante de la propuesta de Emilio es que cuando vos convertiste dos tercios de la base monetaria es como una suerte de referéndum y automáticamente hacés la conversión total para simplificar el problema", apuntó.

Por otra parte, Milei dijo que aquellos que realicen piquetes y corten una ruta, como los que arrojen piedras, irán presos. Y al señalarse las posibles protestas en contra de su gobierno, advirtió que "si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto".