Fútbol amateur: un árbitro recibió un cabezazo y quedó inconsciente

lunes 21 de agosto de 2023

Un nuevo episodio de violencia en el ámbito del fútbol amateur sacudió a la provincia de Córdoba, a no más de 15 días de que se produjera una batalla campal entre hinchas de San Lorenzo y un grupo de policías tras un partido en Villa Carlos Paz. Esta vez, un árbitro fue brutalmente agredido por un jugador al que iba a amonestar.

🚨 #SanFrancisco del #Chañar: Detuvieron a un jugador por agredir a un árbitro



❌ Un árbitro de la Liga de #Ischilín de Fútbol, en el norte de la provincia de #Córdoba, resultó gravemente herido por la agresión que le propinó un jugador de #Peñarol de #Chuña durante un partido. pic.twitter.com/PYJ1R5JYZ9 — Marca Informativa Córdoba (@CbaMarca) August 21, 2023

El hecho ocurrió el pasado domingo, en la localidad cordobesa de San Francisco del Chañar, mientras el equipo local La Franciscana y Peñarol de Chuña disputaban un encuentro por la Liga de Ischilín. La arremetida se produjo exactamente a los 41 minutos del complemento, cuando el anfitrión ganaba 1 a 0, consignó La Voz del Interior.

Pablo Contreras, quien lleva la camiseta número 11 de Peñarol de Chuña, mantuvo una fugaz discusión con el juez por una falta en su contra. Producto de las reiteradas insistencias e insultos por parte del delantero, el colegiado decidió echarlo. Sin embargo, antes de que pudiera sacar la cartulina roja y pedirle que se retire de la cancha, Contreras le propinó un cabezazo. El árbitro, identificado como Carlos Saire, quedó tendido en el suelo, tal y como muestran las imágenes que se viralizaron.

En diálogo con Radio Comunitaria La Plaza, Saire dio detalles sobre su estado de salud tras el ataque. “Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a [San José de la] Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera”, precisó.

En tanto, el jugador Contreras fue interceptado por efectivos policiales cuando se retiraba del lugar y quedó detenido.

Horas después del encuentro, compañeros del agresor justificaron la actitud de este último al señalar que el árbitro lo había insultado. Sobre este punto, el juez aseveró: “En ningún momento insulté al jugador. En la expulsión me pide una falta y cuando giro, él me insulta. Me vuelvo para expulsarlo y me mete el cabezazo”. /La Nación