Independiente ya definió a su futuro DT: será Carlos Tevez

martes 22 de agosto de 2023

A contrarreloj y pensando en la segunda fecha de la Copa de la Liga, Independiente cerró a su flamante entrenador. Luego de una compulsa cabeza a cabeza con Walter Erviti, finalmente Carlos Tevez se impuso y será el nuevo entrenador, según pudo confirmar Doble Amarilla.

En la reunión, los dirigentes quedaron “sorprendidos” por la preparación con la que contaba el entrenador al momento del cónclave. Los miembros de la “mesa chica” del club de Avellaneda ven en Tevez alguien que, si bien no tiene el pleno consenso, tiene el aval de Néstor Grindetti para asumir este "fierro caliente", en un momento comprometido de la institución.

No obstante, la idea de la dirigencia “roja” es que pueda contar, en su cuerpo técnico, con algunos referentes del riñón de la institución. Los que estarán seguro al lado del “Apache” son Martín Traverssi (preparador físico) y Mario Pobersnik (ayudante de campo). Tévez incluso, según pudo saber este portal, aceptaría no cobrar hasta fin de año (a diferencia de sus colaboradores).

Cabe recordar que no es la primera vez que Tevez estuvo en el radar de Independiente: tras la salida de Stillitano un grupo de dirigentes propuso el nombre del 'Apache', pero Fabián Doman fue quien le bajó el pulgar en ese momento. Un sector de la CD entendía que el cuerpo técnico no tenía la suficiente experiencia para hacerse cargo del momento por el que atravesaba el club, mientras que otros temían que se entremezcle la cuestión política, dado que 'Carlitos' tiene una gran relación con Mauricio Macri y con otros dirigentes que hoy forman parte del PRO.

Carlos Tevez cuenta con un antecedente en el banco de los suplentes de un equipo del fútbol argentino. El “Apache” fue presentado oficialmente como flamante entrenador de Rosario Central, el 21 de junio del año pasado en conferencia de prensa. Fue su primera experiencia como entrenador. Tuvo una era el club auriazul que se caracterizó por la promoción y confirmación de jóvenes valores en la primera “Canalla”.

La principal razón por la que Tevez se alejó de Central tiene que ver con las elecciones de autoridades, programadas para el 18 de diciembre (con cinco listas): "No me gustó que se use mi nombre para la política del club. Primero está el escudo de Central y no mi nombre, pero yo no voy a permitir que se use mi nombre para hacer política", declaró el 3 de noviembre del año en que Argentina se consagró campeón del mundo.

Tevez, en su primer ciclo como director técnico, dirigió 23 partidos (22 del torneo local y uno de la Copa Argentina) con 6 triunfos, 10 empates y 7 derrotas. /Doble Amarilla