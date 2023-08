Alerta en River por una de sus figuras que tiene una seria lesión

Lesión de Rodrigo Aliendro en el partido ante Argentinos Juniors. (Video: ESPN).

Los médicos de River fueron a atenderlo, pero Aliendro no pudo terminar el partido, ya que Demichelis decidió que ingresara Enzo Pérez en su lugar.

En conferencia de prensa, el entrenador se refirió a la lesión: “Lo de Rodrigo espero que no sea nada grave, ojalá no pierda días de entrenamiento, no me quiero meter en la zona médica, pero seguramente tenga una luxación”.

Hasta el momento, el club no emitió un comunicado sobre la gravedad de la lesión de Aliendro, pero si se confirma la luxación de hombro, estaría aproximadamente dos meses fuera de las canchas, por lo que se perdería el duelo ante el Xeneize por la fecha 7 del certamen, que sería a principios de octubre.