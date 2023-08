Reconocieron el cuerpo de Lautaro pero desconocen como murió

En ese punto se ubicó el operativo policial de la Unidad Regional Este (URE) que impedía el paso hacia ese camino de tierra porque en ese momento estaban trabajando los peritos.

En un punto de la ruta 302, apenas unos kilómetros antes de llegar a la entrada a Estación Aráoz (si se circula de oeste a este), está un canal que pasa por debajo de la ruta. Paralelo a ese acueducto nace un camino de tierra que conduce al norte. los vecinos explicaron que es una ruta alternativa hacia Los Pereyra.



Unas tres decenas de vecinos rodeaban a la mamá de Ostriz y a sus tías: Emilia y Karina Aguirre. Ante un momento de tanta angustia, las tres mujeres prefirieron el silencio. Solo resumieron que se aferraban a la fe y que creían con todas sus fuerzas en que en unos minutos alguien les informaría que estaban ante una falsa alarma.



Pero esa esperanza tenía sustento. A algunos presentes, allegados a la familia, les parecía muy raro que el hallazgo se haya producido en ese sitio. “Esta zona debe ser la más recorrida. A este canal lo caminamos y revisamos cuatro o cinco veces”, afirmó M., un joven que acompañaba a los Aguirre.



Al respecto, el comisario Fabio Ferreyra, jefe de la Regional Este, dijo que, al menos a simple vista, en el lugar no había signos de un arrastre y el cuerpo encontrado aparentaba tener varios días sometido al proceso de descomposición natural.

“Difícilmente los vecinos hayan podido llegar hasta el punto donde estaba el cuerpo. Estaba a 20 metros al oeste del camino y se trata de una zona de difícil acceso a la que llegamos por una información precisa. El cuerpo no estaba enterrado pero había sido cubierto de maleza”, detalló el efectivo.



A las 10.40 una camioneta del Ministerio Público Fiscal llegó desde el norte y se estacionó cerca de las vías del tren que corren paralelas a la ruta. Un perito bajó del vehículo y llamó a la familia de Ostriz para hablarles en privado.

Desde cierta distancia, se pudo advertir que el hombre les mostró algo a la madre y las tías de Lautaro. Posiblemente ciertas pertenencias que habían encontrado junto al cuerpo. Fue el momento más crítico. El llanto de las tres mujeres conmovió a todos.



Si bien aún resta que la autopsia confirme científicamente este dato, por las exclamaciones que hicieron las familiares, reconocieron que el cuerpo hallado es el de la víctima. Karina no pudo soportar lo que había visto y se desmayó. Varios vecinos la auxiliaron para que subiera a un vehículo y así, llevarla hasta el hospital de Estación Aráoz.



El domingo a las 20 la Policía logró la confesión de uno de los sospechosos de la desaparición de Ostriz. Cristian Leal, quien hasta donde se sabe, se dedicaba a lo mismo que la víctima: prestar dinero. No se descarta que pueda haber más implicados en el crimen y algunos investigadores creen que Ostriz y Leal podrían haber trabajado para la misma persona.

Si bien la familia de Lautaro planteó que sospechaban que un hombre apodado “Peco” podía estar implicado en el hecho, por el momento no hay pruebas que conduzcan a él. A esa persona ya se le secuestró el celular en busca de alguna evidencia.



“Junto a la división Delitos contra las Personas seguíamos pistas firmes sobre un sujeto, que al verse acorralado, terminó quebrándose y, si bien manifiesta que no es el autor del hecho, sí precisó dónde estaba el cuerpo”, agregó el comisario Ferreyra. Por esto, tomó intervención la Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Ignacio López Bustos, que ordenó que se preserve el lugar. Las divisiones Canes y Lacustre ayudaron a localizar el lugar señalado.



Para cuando los peritos del ECIF llegaron al lugar la oscuridad ya hacía imposible la recolección de pruebas. Decidieron comenzar las pericias de rigor el lunes a las 6 para aprovechar la luz solar. Según se detalló a Contexto, por la descomposición no fue posible detectar la causa de muerte, algo que podría determinar la autopsia.



Por otro lado, el fiscal López Bustos abonará por ahora la hipótesis de la fiscal Mariana Rivadeneira, de Delitos Complejos, quien llevaba la causa cuando era una desaparición de persona. El móvil económico aún es la línea más fuerte, pero no se dejan de lado otras posibilidades. Según la familia de Ostriz, el 10 de agosto el joven debía pasar de manos unos $ 7 millones.