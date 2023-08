El modelo Christian Sancho habló de su parecido con Edinson Cavani

martes 22 de agosto de 2023

Desde hace mucho tiempo, en las redes sociales, estalló el parecido entre el actor argentino Christian Sancho y el futbolista uruguayo Edinson Cavani. Este famoso paralelismo se trazó a la distancia, posiblemente sin que uno supiera del otro. Pero el mismo tomó absoluta repercusión desde que el ex delantero del Valencia empezó a sonar como refuerzo de Boca Juniors y se potenció luego de que se concretara su desembarco en el Xeneize. Por primera vez, el modelo se refirió a las similitudes físicas entre ambos.

“¿Te joden mucho con eso, no?”, le preguntó el humorista Pachu Peña en el programa pachustreammaster, y Sancho no dudó: “Uhh, ¿sabés cómo están todavía? Recién, ahora, en la cochera de acá al lado. Me empezó a mirar uno y le digo ‘no, mirá que no soy’”.

Christian Sancho

Las confusiones del público son constantes y el actor de 48 años ya no reniega de ellas: “¿Vos sabés la cantidad de fotos que me sacaron? Hay fotos que ya me las saco directamente. No se lo niego, porque digo ‘que se lleve la ilusión’. El otro día también, en la cola de una cochera, alguien me dice ‘mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho, gracias por venir. ¿Nos podemos sacar una foto?’. Pero no soy... ‘Una foto...’. Bueno, sacatela”.

Quien presenció la despedida de Maxi Rodríguez en cancha de Newell’s puede dar cuenta de que más de uno recordó el parecido de Sancho, uno de los invitados de la Fiera que jugó el partido, con Cavani. Y lo mismo ocurrió en el debut del uruguayo con la camiseta de Boca, en el que falló dos goles claros y generó los comentarios con sorna del hincha: “¡Trajeron a Christian Sancho!”.

“Tendría que encontrarme con él, claro. A mí me parece un crack Edi. Y obviamente me encanta que le vaya bien porque si no me recontra putearían en la calle. Imaginate, si no la mete, voy a ser el culpable yo”, expresó Sancho, entre risas.

Por otra parte, Sancho (confeso hincha de Newell’s) recordó una situación incómoda que vivió siendo invitado en el programa de Mirtha Legrand. “Hablé con Pachu antes de ir al programa y me dio algunos tips. Que tenga cuidado con comer al aire, que si me preguntaban de Newell’s tratara de no decir mucho para no tener quilombo en Rosario después... Cuando viene el corte, Mirtha me dice ‘vos sos de Rosario, ¿no?, ¿de qué cuadro sos?’. Le dije ‘sí, de Newell’s, pero me aconsejaron que no diga tanto, si puede, no lo diga’. Me dijo que no, que me quedara tranquilo. Arranca la música, vuelven del corto y me dice ‘casualmente en el corte Christian nos contaba que es hincha fanático de Newell’s, es así, ¿no?”, fue la anécdota rematada por un gesto de Sancho con el que dijo todo.