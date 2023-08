Rihanna fue madre por segunda vez

martes 22 de agosto de 2023

La cantante Rihanna, de 35 años, ha dado a luz a su segundo hijo, otro varón, según informan medios estadounidenses como TMZ y People. El bebé, nacido el pasado 3 de agosto en un Los Ángeles, California, es el segundo retoño de la artista y empresaria de Barbados junto a su pareja, el rapero neoyorquino A$AP Rocky, de 34 años. Al parecer el pequeño nació hace casi tres semanas y, aunque varios medios estadounidenses ya especulaban con el nacimiento, ninguno de los principales lo había dado a conocer. Tampoco lo habían hecho, y siguen sin hacerlo, ambos artistas. Se desconoce cómo se llama el niño, pero sí que su nombre empieza por erre, al igual que el de su primer hijo, 15 meses mayor, llamado RZA Athelston Mayers.

Rihanna dio la noticia de su segundo embarazo por todo lo alto. En el centro del estadio de Glendale (Arizona), el pasado 13 de febrero, cuando la estrella fue la encargada del espectáculo del intermedio de la Super Bowl. Esa noche en la que millones de ojos de todo el mundo la observaban, la cantante ya era noticia por otras razones, ya que aquella era su primera actuación después de siete años alejada de los escenarios. Y, sin embargo, terminó siéndolo por otro motivo: la artista apareció sobre una plataforma aérea vestida con un mono de un rojo intenso de Loewe y dos abrigos de Alaia, y mostró su incipiente barriga de embarazada, ante los 100 millones de espectadores que se congregan cada año para ver el partido, y también el espectáculo de música y baile que otros años ha contado como maestras de ceremonias con Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga o Jennifer Lopez y Shakira.

Pero aunque la de Barbados lleve varios años alejada de los estudios de grabación, no ha dejado de lado su otra faceta: la de diseñadora de su marca de ropa interior Savage x Fenty. Hace escasos días, antes de la llegada de su segundo bebé, la cantante aprovechaba el tirón para lanzar una colección cápsula de lencería para “mamás y futuras mamás”. La línea presenta tres nuevos estilos de sujetador bralette y una camiseta de gran tamaño que reza “Make More Babies” (”Haced más bebés”). Como acostumbra la cantante, su nueva línea contempla todas las tallas (de XXS a 4X) y los precios varían entre los 35 y los 60 dólares. Y entre las imágenes de la campaña, una de la artista amamantando a su primer hijo.

Este es el segundo hijo de la pareja. La fundadora de Fenty Beauty dio a luz a su primer hijo, RZA Athelston Mayers, el 13 de mayo de 2022. El nombre del pequeño se lo pusieron en honor al líder de la banda de rap Wu-Tang Clan. Poco después de aquella actuación en la Super Bowl, la pareja apareció en la edición británica de la revista Vogue para presentar al mundo a RZA. Curiosamente, en aquella sesión de fotos, Rihanna ya estaba embarazada de su segundo bebé, aunque en ese momento ni siquiera ella lo sabía, tal y como confesó en su cuenta de Instagram, en la que acumula 152 millones de seguidores —con los que ha ido compartiendo imágenes de la evolución de su segundo embarazo—. “Qué locura que mis dos bebés estuvieran en estas fotos y que mamá no tuviera ni idea”, escribió la cantante de Diamonds. En la portada, en una fotografía en la playa, aparece cogiendo de la mano a su pareja, que a su vez sostiene en brazos al niño.

En aquella entrevista, en la que su primer bebé tenía 11 meses, habló sobre su experiencia con la maternidad. Sobre el posparto y el cambio de prioridades en su vida: “Intentas recordar las cosas de antes... pero las sensaciones, los deseos, las cosas con las que disfrutabas, ya no son parte de ti porque... en realidad no importan”. Habló de su “cerebro zombi” y su ausencia de sueño durante las primeras noches. Pero también reconoció que dio el “sí” a la Super Bowl porque, una vez has tenido un hijo, “te sientes capaz de todo”.

Rihanna y A$AP Rocky comenzaron a salir a principios de 2020, aunque se conocían con anterioridad. A$AP Rocky había participado en el Diamond Tour de Rihanna del año 2013 y, ese mismo año, la cantante protagonizó el videoclip Fashion Killa del rapero. Aunque la pareja fue fotografiada en público en numerosas ocasiones, no fue hasta un año más tarde —en mayo de 2021— cuando el rapero habló abiertamente de su relación en una entrevista con la revista GQ, refiriéndose a Rihanna como “el amor de su vida” y “su mujer”. “Creo que cuando lo sabes, lo sabes. Es ella”, aseguró el rapero. “Es genial cuando encuentras a esa persona. Ella es como la suma de un millón de otras personas”, declaraba entonces. Ahí ya le preguntaban acerca de si quería ser padre, a lo que él respondió: “Si es mi destino, absolutamente”, para afirmar que sería un padre “increíble, destacable, por encima de la media”. “Tendría un hijo muy guay”, aseguraba.