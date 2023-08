Asumió Carlos Tevez: "Independiente es un gigante dormido"

martes 22 de agosto de 2023

Carlos Tevez completó su primer entrenamiento al mando de Independiente y brindó una conferencia de prensa donde analizó la situación del equipo, comentó cuáles fueron los motivos personales que lo llevaron a tomar esta decisión y explicó qué le pedirá a los jugadores en los trece partidos que quedan de la Copa de la Liga.

"Sé muy bien donde me meto. Independiente es un grande dormido, a mi me motiva eso. Siempre voy para adelante, creo plenamente en los jugadores y en mi capacidad", explicó el Apache. En en este sentido, detalló cuál será la premisa del equipo en las trece finales que le quedan al equipo: "Hay que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos. Conmigo van a jugar los que se tiren de cabeza".

Pese a todos los rumores sobre posibles refuerzos que surgieron durante la semana, Carlitos comentó que tiene un solo objetivo: Carlos Izquierdoz. El zaguero de 34 años tiene una basta experiencia en el fútbol argentino, fue capitán de Boca y juntos obtuvieron tres títulos con el Xeneize. "Cali es mi prioridad. Hablé con él. Necesitamos un jugador de experiencia como él, más en esta situación. No tenemos tiempo, necesitamos gente que venga y se ponga una camiseta que hoy pesa muchísimo", explicó el flamante entrenador del Rojo.

Uno de los grandes méritos que tuvo Tévez en su paso por Rosario Central fue la utilización de juveniles, que pocos meses más tarde le terminaron generando un importante rédito económico al Canalla. Futbolistas como Facundo Buonanotte, Alejo Véliz o Gino Infantino, fueron potenciados por el entrenador de 39 años. En Independiente, el plantel también posee muchos jóvenes, aunque el Apache cree que la situación es distinta: "Los chicos tienen que crecer muy rápido. Ponerse esta camiseta en esta situación no es nada fácil. Hablar de proyecto con juveniles hoy es una equivocación. Es no entender la situación. Independiente es un grande peleando el descenso. La gente lo que quiere es ganar".

"Intentaremos hacer todo lo más simple posible. Que cada uno haga su trabajo y salir todos juntos de esta situación".



Por otra parte, contó detalles de cómo fue su primer entrenamiento al mando del club y cuál fue la respuesta de los futbolistas: "Me encontré con un plantel golpeado. Creo que la charla que tuvimos todos juntos fue muy buena y acá empieza un progreso muy importante para el club. Pedí que haya mucha unión porque de esto se sale todos juntos. La energía hoy es otra. El de hoy fue un entrenamiento muy intenso, los chicos no estaban acostumbrado a esto. La recepción de los jugadores fue muy buena y estamos todos unidos para sacar a Independiente para adelante.". Y sentenció: "Hoy se lo dejé claro a los muchachos: el que no está subido al tren tiene la puerta abierta para irse".

"Primero vamos a enfocarnos en nosotros y en plantear a qué queremos jugar. Después pensaremos en el rival".



Sobre el final, explicó cuáles fueron las motivaciones personales que lo llevaron a agarrar este "fierro caliente", como lo definió él: "El hincha de Independiente tiene que entender que acá no estoy de joda, acá pongo en juego mi apellido. No vengo a ganar plata. Esta situación del club hace que toda la responsabilidad la tenga yo y no tengo problema en asumirla".