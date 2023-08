Raúl Castells reconoció que incentivó los saqueos en varias provincias

miércoles 23 de agosto de 2023

Tras la tensa jornada que se desarrolló este martes por la preocupante difusión de rumores de saqueos y actos de vandalismo en distintos puntos del país, el histórico dirigente social Raúl Castells negó el carácter delictivo de los graves sucesos y apuntó contra el Gobierno por haber suspendido el suministro de alimentos a comedores escolares y comunitarios desde hace 3 meses. "Nosotros le avisamos [al Gobierno] una y otra vez 'No sean tontos, no tiren la soga así, entreguen los alimentos'", describió el referente del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD).

El dirigente piquetero mantuvo una comunicación telefónica con Crónica TV y frente a la problemática de los saqueos argumentó que el verdadero "hecho delictivo" se vincula con el precio elevado de los alimentos, y responsabilizó por dicha circunstancia tanto al Gobierno como a los dueños de los hipermercados.

"Quien estaba hablando está mintiendo cuando dice que esto es un hecho delictivo. El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté a $4200, un kilo papas $1000, un kilo de azúcar $1000, un paquete de yerba de un kilo $2000, eso es lo delictivo. Que diga eso en vez de insultar al pueblo de la Argentina", manifestó Castells en diálogo con los periodistas de Crónica.

"Somos los que estamos convocando a esto"

"Nadie está robando nada. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Mal del Plata, etcétera, la gente está saliendo a buscar comida y, si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, les decimos que, sin robar plata y sin romper nada, que lleven lo que se pueda aunque sea para canjear por comida", detalló el dirigente durante la entrevista telefónica con Crónica TV.

"El Gobierno ha quitado a todos los comedores escolares y comunitarios de todo el país desde hace tres meses los alimentos. Nosotros les avisamos a los funcionarios, una y otra vez 'No sean tontos, no tiren la soga así, entreguen los alimentos, Esto se soluciona en 24 horas. No lo solucionan, van a ver de nuevo lo del 89, lo del 2001...", advirtió a modo de ultimátum.

"No aceptamos que digan que son ladrones los vecinos y las amas de casa, la gente de los barrios y demás que están saliendo en todo el país. Es un insulto que los traten de ladrones en vez de decir que los ladrones son los del Gobierno que robaron los alimentos que tenían que entregar y los ladrones son los dueños de los hipermercados que aumentaron los precios. ¿Por qué no dicen algo sobre un kilo de milanesas a $4200?", expresó.

"Nadie va a ir a ningún cementerio a enterrar a un hijo por desnutrición. Cuando el hambre es ley, la rebelión es justicia", concluyó Castells./ Perfil