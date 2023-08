En alerta: estacioneros se reunirán con el Secretario de Comercio

miércoles 23 de agosto de 2023

Las Estaciones de Servicio atraviesan un presente sumamente crítico ocasionado por el congelamiento de precios en un contexto de alta inflación, escasa rentabilidad y faltantes de combustibles en ciernes.

La situación provocó la decisión por parte de CECHA de adoptar una serie de medidas de fuerza que se pondrán en marcha a la brevedad y en forma escalonada, como el cierre nocturno de todas las Estaciones de Servicio del país y el comienzo de las solicitudes para aplicar el procedimiento preventivo para establecimientos en crisis previsto por la ley 24.013. Todo ello sin perjuicio de otras acciones que se podrían definirse los próximos días.

Ante este escenario cada vez más inflamable que torna inviable la actividad, directivos de la entidad se reunirán el próximo viernes con el secretario de Comercio Matías Tombolini, para plantear sus reclamos esperando una solución por parte del gobierno.

“Desde CECHA hemos intentado mantener un diálogo fecundo con las autoridades nacionales, sin conseguir respuestas favorables hasta la fecha”, expresaron. No obstante, renovaron la esperanza de lograr un acuerdo que mitigue el efecto devastador que se está provocando al sector.

“Caso contrario causará el cierre de estaciones que tengan ventas por debajo del punto de equilibrio y que hoy alcanza a la mitad de aun subsisten. Al mismo tiempo, serán responsables de la parálisis de nuestros procesos de revisión paritaria en curso”, advirtieron respecto a la negociación salarial que mantienen con el sindicato de trabajadores.

Asimismo, exhortaron a las empresas petroleras a modificar en forma estructural las comisiones por venta, actualmente en el orden del 10 por ciento promedio, ya que aseguran “resultan claramente insuficientes”.

“En el caso particular de YPF la ayuda brindada a las estaciones de su bandera, que valoramos, está muy distante de compensar la dura realidad que atravesamos. Somos conscientes que esta devaluación asimétrica plantea desafíos enormes, pero no pueden las PyMES del sector ser quiénes soporten el peso de la política energética que se define en una mesa en la cual no participamos”, sentenciaron.

“Los estacioneros necesitamos ser escuchados. El Estado debe entender que invertimos y generamos empleo, y no se trata solo de dinero lo que se pone en juego, sino también de esperanzas, esfuerzos y un tiempo que no volverá”, concluyeron los dirigentes de CECHA./surtidores.com.ar