Yamila Rodríguez volvió a quedar en medio de la polémica tras el mundial

miércoles 23 de agosto de 2023

Luego de lo que fue la participación de la selección argentina en el mundial femenino Austaralia-Nueva Zelanda 2023 que ganó España, la delantera argentina Yamila Rodriguez realizó declaraciones contra el entrenador nacional, Germán Portanova, y colvió a quedar en el centro de la polémica.

La próxima no digo más nada porque se sienten tocados🥴🤐 — Yamii Rodriguez⚽ (@YamiiRoddriguez) August 22, 2023

El primer apuntado por la futbolista fue Germán Portanova, el entrenador de la Selección argentina. “En lo personal me quedé con muchas ganas de jugar más en el Mundial. Obviamente la decisión no la tomo yo, sino el técnico”, aseguró en entrevista con Localía Femenina de Radio Capital 91.3. La delantera no fue considerada como titular, en una decisión que sorprendió a todos, y sumó apenas 58 minutos entre los tres partidos.

Pero esto no quedó ahí. Yamila se mostró notablemente molesta por esta eliminación y afirmó que Portanova se equivocó en el planteo de los partidos: “Los dos primeros partidos eran claves, sabíamos que con Suecia no se iba a dar. Germán se equivocó y lo hablamos después con él. Tardó en los cambios, lamentablemente se dio así. Salimos todas enojadas por el gol sobre el final con Italia. Después pudimos remontar y así se vio en el segundo partido”.

La jugadora de la selección Argentina Yamila Rodríguez @YamiiRoddriguez subió a su cuenta de Instagram una foto de su ídolo Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/JmmkcGopYN — Blue (@BlueboyCR7) August 14, 2023

Estas frases sorprendieron a todos y se generó una gran repercusión por el tono y contenido del mensaje. Teniendo en cuenta su baja participación en el Mundial, Yamila no sabe qué pasará sobre su futuro en la Selección argentina: “No sé si voy a estar en la lista de los Panamericanos, con Germán todo puede pasar. Ojalá que sí”.

Fuente: TN DEPORTIVO