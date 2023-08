"Las consignas de Milei no son de aplicabilidad"

miércoles 23 de agosto de 2023

"Creo que Javier Milei es una consecuencia del enojo de la gente con la clase política. En ese enojo, la gente votó una alternativa que cree que es distinta, y digo que cree que es distinta porque ahora cuando empieza a juntar gente y también vienen de la casta", afirmó José Ignacio Simonella, reconocido economista que este miércoles a las 17, brindará una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán.

Antes de ese compromiso, el especialista pasó por el living de Los Primeros TV para analizar el resultado de las últimas elecciones primarias nacionales, donde sorpresivamente el candidato a Presidente más votado fue el líder libertario.

En tal sentido, Simonella manifestó que "Milei se encontró con un triunfo en las PASO mucho más extendido del que los analistas y él mismo pensaban. Esto de que en la mayoría de las provincias argentinas haya ganado Milei, diría que es todo un fenómeno porque todo el mundo lo analizaba como un fenómeno del AMBA, y en términos relativos dónde peor le fue es el AMBA y que le fue mucho mejor en el interior del país".

Consultado sobre la posibilidad que Milei gane en primera vuelta, Simonella afirmó que "yo espero que no" y explicó sus razones en el sentido de que "Milei no tiene estructura, no tiene experiencia en gobernabilidad y sus consignas entiendo que no son de aplicabilidad. Sin ir más lejos, la dolarización ya la postergó. La motosierra que iba a emplear ya se le va quedando sin filo. Ya tampoco cerrará el Banco Central, como decía al comienzo de su campaña".

También consideró que "hay muchas de sus propuestas que le serán difícil de implementarlas, fundamentalmente porque no tendrá mayoría parlamentaria en el Congreso. Y con un perfil que no diáloga, que no diáloga con la casta (política), o tendrá que negociar con la casta o no podrá sacar ninguna ley. Entonces va a gobernador por decreto?".

"La verdad que a mí me preocupa pensar que Milei pueda ganar las elecciones generales", afirmó el economista, para agregar que "entiendo a los jóvenes (lo votó en gran número), porque se han criado en una economía en crisis, en un país que en los últimos 12 años no creció y la desilución de los jóvenes es grande. Pero cuando vos profundizas en ese enojo y preguntás qué hará Milei, no saben".

Simonella apuntó que "los argentinos estamos ante un desafío muy grande de cara a las elecciones de octubre, donde cualquiera de los tres candidatos pueden ser Presidente y estamos tan mal los argentinos, que estamos más preocupados por el dólar que por la educación".

Sostuvo que "ninguno de los tres candidatos tiene alguna propuesta de educación y si algo le permitió a la Argentina tener movilidad social ascendente, fue la educación. No hay ninguno de los tres candidatos con una propuesta en educación, donde tenemos un problema serio porque la mitad de los chicos no estudian y la otra mitad que estudia no entienden lo que lee. Por eso me parece que ahí hay una gran deuda de la sociedad en conjunto y de la política en particular, en ver cómo hacemos para mejorar la educación".

"Es desde la educación donde vamos a sacar adelante a la gente", enfatizó.

Respecto a los cambios que promete el candidato Libertario y que espera con ansiedad la gente, Simonella afirmó que "lo que dice Milei no es practicable en corto tiempo" y explicó que "no se podrá dolarizar si no tenés dólares, salvo que lo hagas a un tipo de cambio altísimo. La gente tiene una visión muy naíf de la dolarización, porque creen que le van a dolarizar la plata que tiene en el bolsillo y en la cuenta. Pero la mala noticia es que te van a dolarizar también tus ingresos y vamos a pasar a tener los ingresos más bajos de Latinoamérica. Además, van a dolarizar tus deudas.

Simonella resaltó que "no es viable la dolarización en Argentina y así lo advirtieron desde los Estados Unidos" y también se refirió a otra idea de Milei como es la eliminación del Banco Central al expresar que "no hay ningún país en el mundo que haya eliminado al Banco Central".

"Milei no es solo liberal, es anarcoliberal, con cual cree que el Estado no debe estar y yo soy de los que cree que el Estado debe estar regular los abusos del sector privado", dijo.

"En todos los países que ves que andan bien, es porque el Estado funciona. Incluso, en los países que vos crees que son muy liberales, el Estado es un gran regulador y que no sea empresario es una cosa, pero el Estado tiene que regular porque sino hay excesos porque los mercados no son todos de economía perfecta, hay oligopolíos y monopolíos", sentenció Simonella.