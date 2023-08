La reacción de Wanda Nara tras las versiones de que Icardi la tiene amenazada

miércoles 23 de agosto de 2023

Hace unos días circuló un audio que supuestamente confirmaba que Mauro Icardi había extorsionado a Wanda Nara en más de una oportunidad. Se trató de un mensaje de voz en el que Nora Colosimo, la mamá de la mediática, aseguraba que el futbolista había tenido actitudes violentas y controladoras durante el matrimonio.

A partir de esa información, una seguidora de Instagram no dudó en preguntarle a la conductora de MasterChef (Telefe) si realmente había sufrido ese tipo de episodios. “Wan, ¿es verdad lo que sale en las noticias sobre que Mauro te tiene amenazada?”, indagó la usuaria.

Fiel a su estilo, la famosa no le dio importancia a los trascendidos y lanzó una respuesta muy picante. “Sí. Solo que a, a veces, me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida. Y me deja hacer una llamada, y me desata un ratito las manos”, contestó en una historia que tiene como fondo un momento muy apasionado junto a su esposo.

Para que el mensaje quedara aún más claro, y argumentar que los supuestos dichos no eran ciertos, complementó sus palabras con una contundente imagen. Se trató de una postal romántica de ella y su marido en trajes de baño mientras disfrutaban de la piscina de su casa en Estambul. Ambos posaron con sus caras cercanas, como si estuvieran a punto de besarse.

Qué decía el polémico audio sobre la supuesta extorsión de Mauro Icardi a Wanda Nara

La semana pasada, compartieron un audio que presuntamente le habría enviado Nora Colosimo a su exmarido y padre de sus hijas, Andrés Nara, que correspondería al mes de enero. En el mismo, la madre de Wanda acusó a su yerno de presuntamente haber extorsionado a su hija. Entre otras cosas, dijo: “Es toda una violencia que le hace a ella. No podés encerrarla y esconderle los documentos. Tenía un contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje, porque el tipo le escondió el pasaporte”.

En otro fragmento agrega: “Esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separados, ir a un psicólogo, psiquiatra, necesitan todo eso, es la verdad, Andrés”.

Wanda Nara mostró cómo se controla la salud desde Turquía: “Siguiendo los tratamientos”

No obstante, esta no fue la única información que brindó la exconductora en Instagram. Si bien fue consultada por su familia y su regreso a la Argentina, sin dudas, la cuestión que más inquieta a sus seguidores es su estado de salud y se lo hicieron saber. Si bien ella misma confirmó que visitó médicos y que estaba realizando un tratamiento, prefirió no dar el diagnóstico. En las últimas horas, dejó en claro que, aun estando en Turquía, continúa tratándose.

“¿Estás mejor de salud? Desde Argentina, te quiero cuidarte”, le escribió una de las más de 16 millones de cuentas que la siguen y Wanda Nara respondió: “Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos los que me aman”. Asimismo, compartió una imagen en el que se pudo ver a una enfermera presionando una gasa sobre el brazo tras haberle aplicado una inyección, mientras la mediática miraba a la cámara.

A mediados de julio, una noticia sobre la salud de Wanda generó preocupación en los medios nacionales e internacionales. Después de mucho hermetismo, la empresaria confirmó que se estaba realizando una serie de estudios, pero no habló de un diagnóstico y dejó en claro que quería mantener el tema en el ámbito privado.