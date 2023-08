No para: Lionel Messi va por otra final con Inter Miami

Tras conquistar el primer título de la joven historia de Inter Miami con la Leagues Cup que le ganó a Nashville en una dramática definición por penales, Messi intentará guiar a su equipo a una nueva final. El jugador con más títulos en la historia revolucionó el fútbol de Estados Unidos en un mes.

A los 36 años, el mejor jugador del Mundial de Qatar fue el goleador de la Leagues Cup con diez tantos en siete partidos. Messi liderará al equipo de Gerardo "Tata" Martino en uno de los partidos más difíciles de esta nueva etapa ya que visitará al actual líder de la Conferencia Este de la MLS.

Back for more! 🤩



âš½ FC Cincinnati vs #InterMiamiCF | @opencup semis

📍 TQL Stadium

📺 @CBSSportsGolazo Network and Telemundo

💻 Pluto TV, CBS App



âš½ New York Red Bulls vs #InterMiamiCF | @mls

📍 Red Bull Arena

📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/Kfzz1yn6tU