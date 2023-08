Las vueltas del fútbol: se sacó una selfie con Messi y lo enfrentará en cancha

Luciano Acosta, N°10 y capitán de Cincinnati, enfrentará esta noche al Inter Miami de Lionel Messi en la semifinal de la US Open Cup en un partido que considera distinto a todos los demás por la presencia del rosarino, con quien se tomó una foto en pleno campo de juego del Lusail tras la consgración de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022 y a quien hoy le pedirá su camiseta: “Apenas pueda se la voy a pedir”, dijo el delantero.

Luciano Acosta, nacido el 31 de mayo de 1994, se formó y debutó en Boca. Su presentación fue el 10 de febrero de 2014, cuando tenía 19 años, y era dirigido por Carlos Biachi. En el Xeneize jugó 28 partidos, marcó dos goles y dio tres asistencias, e incluso fue el heredero de la 10 de Juan Román Riquelme cuando este se retiró. Luego jugó en Estudiantes de La Plata antes de emigrar a la MLS y transformarse en figura del Cincinnati.

Como parte de la categoría 94 de Boca coincidió con Leandro Paredes, de quien es muy amigo y gracias a quien pudo ingresar al campo de juego de la final del Mundial Qatar 2022.

Gracias a su gran desempeño en Cincinatti, Acosta formó parte del equipo ideal de la MLS tras la temporada 2022.

