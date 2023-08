Patricia Bullrich cruzó a Cerruti por los saqueos: "Que se dejen de joder y gobiernen"

miércoles 23 de agosto de 2023

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pidió que un fiscal actúe de oficio y envíe a detener al líder piquetero Raúl Castells, quien se atribuyó el despliegue de los robos a comercios en todo el país. Además, criticó al Gobierno por responsabilizar a Javier Milei de los hechos ocurridos.

"Castells dijo que había sido él, vayan a buscarlo. Si dijo 'yo fui el que saqueó', que la Policía lo vaya a buscar, un fiscal que actúe. A confesión de parte relevo de pruebas, él lo está diciendo", manifestó.

La exministra de Seguridad fue invitada a dar una charla en la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (Coninagro), llamada "10 años del campo y la política", donde no pudo evitar hablar de los saqueos y robos organizados en el conurbano bonaerense y en distintas provincias del país.

Leé también: Nuevas imágenes del presidente de la federación de fútbol español con una jugadora de su selección

"Yo veo una sociedad absolutamente rota, que no ve ninguna autoridad. No hay Presidente, no hay vicepresidenta, hace un rato el ministro de Seguridad dijo que iba a llamar a un Comité de Emergencia... Lo tendría que haber hecho el viernes cuando tuvo la primera información", expresó.

También aseguró que cuando estaba al frente de la cartera de Seguridad coordinaban con todos los supermercados del país y tenían implementado un sistema de "vigilancia permanente" respecto a movimientos de saqueos en las redes.

Después de los rumores y de los saqueos y robos en Mendoza y Córdoba, la psicosis se propagó por el conurbano y produjo un efecto contagio que primero provocó el cierre de persianas en centros comerciales y después robos en supermercados de José C. Paz, Moreno, Tigre, Escobar y Merlo.

Gabriela Cerruti insiste en que Javier Milei y Patricia Bullrich incentivaron los saqueos

El martes, luego que trascendieran una ola de saqueos en distintos puntos del país, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, acusó a Javier Milei y a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, de difundir imágenes y rumores en las redes sociales.

"Eso es politiquería barata. Podés estar de acuerdo con Milei o no, ahora pensar que te organiza los saqueos, me parece una locura", señaló.

Además, cuestionó duramente a la portavoz por minimizar los episodios. "La ministra (por Cerruti) empieza a hacer política, que se dejen de joder, que gobiernen. No tenemos Presidente, no tenemos vicepresidente, tenemos un ministro de Economía negociando un crédito que no le dan y uno Seguridad que es Poncio Pilato", ironizó.

Finalmente, propuso que se convoque a la conformación de un "comando unificado" con todas las provincias, donde estén las Fuerzas Federales, las policías provinciales y los intendentes, todos juntos en un "comité de emergencia".

En otro momento de la entrevista, Cerruti fue consultada sobre los dichos de Patricia Bullrich, quien en medio de los robos a comercios consideró que el Gobierno había perdido el control total y sugirió que declare “estado de sitio”, aunque aclaró que esa opción debía tomarse en última instancia.

La respuesta de la portavoz fue contundente: “Bullrich debe tener añoranzas del 2001. Acá hay dos candidatos: Milei se rodeó del menemismo terminal que volvió loco a (Raúl) Alfonsín en el último momento de su gobierno; y Bullrich fue protagonista del 2001. Ambos construyen su discurso público en base a su añoranza de que la democracia cruja y se desestabilice”.