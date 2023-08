VIDEO| La burla de Brancatelli por el romance de Javier Milei y Fátima Florez

miércoles 23 de agosto de 2023

Diego Brancatelli fue uno de los periodistas consultados sobre lo que opinaba del romance de Javier Milei y Fátima Florez. En diálogo con A la tarde (América), el panelista de Argenzuela (C5N) comentó que creía que la relación era un invento: “Me parece mal frivolizar una campaña política y un candidato tan peligroso con Milei. Sé que es parte de su campaña política”.

“Es una estrategia electoral para humanizar a alguien que lejos está de ser eso. No me parece ni el momento adecuado ni tampoco me parece acertado que dice ‘hay que linda pareja que hacen’, ‘mirá qué divino él con sus ojos claritos y ella es tan talentosa’. Eso es una estupidez y una curva que la gente no se tiene que comer”, disparó.

“Detrás de todo esto hay un asesor. Realmente nuestro país sería una risa con esa dupla gobernando. Le va a servir para la temporada que viene a Fátima, para mostrarse. Lo va a saber aprovechar muy bien a este momento de amor”, sumó irónico.

En ese sentido, recordó el pasado de la humorista e hizo un paralelismo con sus afinidades políticas: “Ella ya fue funcional a otra campaña, a la de Macri, con Lanata haciendo de Cristina (Kirchner). Haciendo que se empastillaba. Yo tuve varias discusiones. Ella ya fue funcional a eso y ahora es funcional a Milei. Ojalá haya amor y sean muy felices, vamos a ver cuánto duran...”.