Cómo será la fiesta de 15 de Juan, el hijo de Florencia Peña

Para Juan Otero, hijo de Flor Peña, el debate que se generó tras su decisión de celebrar una fiesta tradicional de 15 años no le sacó las ganas de festejar su cumpleaños. De hecho, el joven se encuentra muy emocionado por esta idea y pese a los cuestionamientos, desecharla no es opción: “Yo quiero que sea como una fiesta tradicional de 15, pero que la haga un hombre”.

Esto lo declaró el joven en su paso por el ciclo A la Barbarossa (Telefe) este miércoles. Ante la consulta de la conductora sobre cómo surgió esta idea, el joven admitió que fue su mamá quien la planteó, : “Realmente yo me quería ir de viaje y mi mamá me presentó esta idea”, dijo Juan y siguió “Y yo dije ‘wow, es buena, me copa’. Fue su base y yo la construí, en grande”.

En cuanto a los preparativos de este mega evento, el hijo de Mariano Otero adelantó que es él quien lleva la parte creativa, mientras que Claudia Villafañe, encargada de planear la boda de su mamá, es quien se encarga de materializar la visión de lo que quiere para su festejo.

“Quiero una alfombra de color verde porque es mi color favorito. Mi outfit también va a ser verde y voy a intentar que la mayoría de las cosas sean verdes”, adelantó Otero, al tiempo que comentó sobre su ilusión de contar con la presencia de El Polaco o La Joaqui en su fiesta para hacer una presentación en vivo.

Repudian a panelistas de “Polémica en el bar” por cuestionar que el hijo de Flor Peña tenga su fiesta de 15

Marcelo Polino estuvo en Polémica en el bar (América), donde contó que se estaba preparando para el cumpleaños de 15 de Juan, uno de los hijos de Florencia Peña, quien decidió celebrar ese número.

Al decir esto, se armó una discusión en la mesa sobre si estaba bien o no que un varón festejara los 15 años. “Ay, me encanta”, lanzó Flavio Mendoza. Indignado, Chiche Gelblung opinó lo contrario: “Los varones no festejan los 15″.

En ese momento, Marcela Tinayre intervino y preguntó: “¿Por qué no?”. “No se festejan. Los 18 se festejan. Los 15 son para las mujeres”, dijo Gelblung. Por su parte, Gabriel Schultz aseguró: “La fiesta de 15 es para las chicas”. “¿Quién lo estableció así? ¿La tradición?”, consultó la hija de Mirtha Legrand.

A los gritos, Schultz sumó: “¡Chicos, terminemos con esta generación de cristal que hay que darle el gusto a todo lo que piden!. Límites. ‘esto no’ ‘¿por qué no?’, ‘porque te lo dice tu viejo’”.

Alfa, también integrante de la mesa, se puso del lado de Polino y de Tinayre: “Todas las chicas de 15 años tienen su fiesta, tiene la foto con los recuerdos de todos los compañeros de colegio, ¿por qué los chicos de 15 no lo pueden hacer?”. Por último, Eliana Guercio, cerró opinando: “Mirá que yo soy superabierta, pero estas cosas me suenan raro”.