La jugadora española que fue besada por el presidente de su federación exigió "medidas ejemplares"

miércoles 23 de agosto de 2023

Jennifer Hermoso rompió el silencio y pidió "medidas ejemplares" a través de un comunicado del sindicato de la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO), tras el beso sin consentimiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales que desató la polémica en España.

A toda esta seguidilla de sucesos se sumó el comunicado del sindicato FUTPRO a favor de su afiliada y víctima del beso, en los festejos de la selección española de fútbol femenino en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. La Liga F también ha presentado una denuncia ante el CSD solicitando la inhabilitación del dirigente español.

El comunicado

🔹Jenni Hermoso y su sindicato exigen “medidas ejemplares” contra Rubiales



🔹Expresan su “firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres”



🔹Este es el comunicado👇https://t.co/wXRHtOtmZY pic.twitter.com/lV3oK6DMhh — elDiario.es (@eldiarioes) August 23, 2023

Anteriormente Jenni Hermoso realizaba un vivo en su cuenta de Instagram desde el vestuario donde seguían los festejos de jugadoras y cuerpo técnico. Cuando sus propias compañeras le preguntaron por la polémica situación que había vivido minutos antes, ella no dudó: “Pero qué hago yo? No me ha gustado eh”. Dando a entender que no le había quedado otra opción.