Aseguran que peligra el futuro de Jésica Cirio en Telefe: ¿qué pasó?

miércoles 23 de agosto de 2023

La modelo Jésica Cirio habría sido advertida por las autoridades de Telefe luego de que Estefi Berardi diga al aire que recibió mensajes intimidantes de la conductora de La Peña de Morfi luego de que difunda una noticia suya. Esto no habría gustado y peligra su futuro en el canal.

Todo comenzó cuando la panelista de Pocos Correctos confesó que dio una noticia sobre Jesica Cirio y ella se ofendió. “Me habló súper mal por privado. Me dijo unas cosas que me hicieron mal y me sorprendió la manera”, contó Berardi al aire y sorprendió a todos sus compañeros.

Es por eso que, según indica Pronto, en Telefe circulan rumores y aseguran que están cansados de los conflictos que genera. Estuvo vinculada a una serie de episodios que comenzaron su actitud tras la salida de Jey Mammón y la promoción e una cirugía estética en un momento delicado.

Por ese motivo, estarían analizando su futuro porque el mensaje que le dirigió a Estefi fue con frases agresivas, según ella misma relató. Incluso amenazó con “dejarla sin trabajo”. Con la baja de Georgina Barbarossa, esto puede perjudicar al programa de los domingos.

Georgina Barbarossa abandonaría La Peña de Morfi y la reemplazaría un exitoso conductor

Tras la suspensión de Telefe a Jey Mammón por la denuncia penal por abuso a menores, Georgina Barbarossa junto con Jésica Cirio tomó la posta de La Peña de Morfi, pero fue solo temporal porque se iría del ciclo y dejaría un puesto vacante. Ya habrían definido el reemplazante.

Los rumores indican que hace algunos meses también habría intentado dejar el ciclo, pero esta vez tiene un motivo impostergable: se opera de la rodilla. Tiene fecha para el jueves 31 de agosto y la recuperación le llevaría de dos a tres semanas de rehabilitación. /Rating Cero