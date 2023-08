Sergio Berni sobre los robos a supermercados: “Estoy convencido de que Milei no tiene nada que ver”

jueves 24 de agosto de 2023

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, desligó a Javier Milei de los ataques a los supermercados de todo el país y tomó distancia del Gobierno nacional, que había apuntado hacia el líder de la Libertad Avanza. “Estoy convencido de que Milei con esto no tiene nada que ver, porque es de las personas que no hace lo que no le gustan que le hagan”, dijo.

En cuanto a los dichos de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que se refirieron en ese sentido, afirmó: “Si lo dijo es porque tendrá alguna prueba, que yo no la tengo”.

Tras los hechos de violencia, los intendentes peronistas le pidieron al gobernador Axel Kicillof más presencia policial en los barrios y que defina un comité de crisis. El oficialismo espera el anuncio del paquete de medidas que tiene preparado Sergio Massa para contener la tensión social.

Sergio Beri aseguró que se está “recuperando paulatinamente la tranquilidad”

El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que fueron unas 90 personas las detenidas el martes durante los hechos de violencia contra comercios de la provincia de Buenos Aires, y adelantó que este miércoles se sumaron “10 o 12 detenidos de allanamientos, en donde empezaron a surgir las convocatorias a los saqueos” y que “no tienen nada que ver con los otros detenidos”.

En el oficialismo creen que los robos a los supermercados y otros locales fueron organizados y, según Berni, será responsabilidad de la Justicia detectar cómo se hicieron las convocatorias. “No es casual que en un plazo de una hora y media haya existido 150 intentos de robo y un poco más también”, indicó.

El funcionario confirmó que desde que se iniciaron estos actos estuvo en “permanente comunicación” tanto con el gobernador Axel Kicillof como con el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández. Además, confirmó que habló personalmente con el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, que le “adelantó la intencionalidad del Estado de acompañar a los comerciantes afectados”.

También dijo que se reunió con “jueces y fiscales federales y provinciales y tenían la plena convicción de que es un robo agravado” por haber sido realizado “en poblado y en banda”, que “no es fácilmente excarcelable y tiene una pena de hasta diez años”. “Están siendo muy estrictos en calificar cada una de las acciones”, agregó.

Tras reconocer que “la situación económica argentina es complicada hace mucho tiempo”, Berni diferenció la tensión social actual del estallido de 2001 y dijo que el hecho de que no haya habido ningún robo en la tercera sección electoral “es la mejor evidencia de que no es parecido a 2001″, porque se trata de algo “focalizado, eso se llama organización”.

No obstante, aseguró: “No tengo dudas de que el ministro de Economía cuando llegue pondrá orden en lo económico”

En cuanto a los hechos sucedidos este miércoles por la noche en la localidad de Luján, dijo que se trató de un grupo de 20 jóvenes, que intentaron de manera muy fugaz ingresar por la puerta trasera del supermercado y fueron detectados por un helicóptero de la Policía” y que “luego se dirigieron a la autopista a hacer disturbios”.

“Prevemos que se va a ir normalizando, trabajamos para que se vaya normalizando”, concluyó el ministro y garantizó que en la Provincia se está “recuperando paulatinamente la tranquilidad”./ TN