Intendentes le piden a Kicillof más policías y la creación de un comité de crisis

jueves 24 de agosto de 2023

Las imágenes de violencia y robos a comercios que circularon este martes generaron pánico en la sociedad y en especial encendieron las alarmas en los municipios de la provincia de Buenos Aires, que sufrieron la mayor cantidad de hechos delictivos. Si bien hubo casos aislados en otras provincias, el epicentro fue el conurbano bonaerense.

Ante esta situación, el oficialismo tomó dos posturas contrapuestas. Por un lado, el gobierno nacional desestimó la situación y responsabilizó a la oposición, puntualmente a Javier Milei y hasta a Patricia Bullrich. Al menos así lo manifestó la portavoz oficial Gabriela Cerruti, aunque luego el ministro de Seguridad Aníbal Fernández la contradijo.

La otra postura fue la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que trabajó de manera articulada con los municipios afectados. Así lo comunicó este miércoles en conferencia de prensa y también lo confirmaron desde municipios a TN. Uno de ellos fue Malvinas Argentinas, donde hubo “intentos de saqueos” y hubo trabajo conjunto. Allí, Leo Nardini es candidato a intendente y además ministro provincial.

También se hizo presente en Moreno, donde se reunió con la intendenta Mariel Fernández. “Se está trabajando de manera preventiva, se enviaron refuerzos de provincia y nación, también hablé con el Presidente. Está todo en materia de investigación y con mucha presencia del Estado que es lo que se necesita”, indicó la jefa comunal.

En José C Paz, donde primero el municipio desmintió hechos delictivos y luego fueron confirmaron saqueos, confirmaron a TN que se comunicaron desde Provincia. “Está controlado hasta el momento. Hoy hubo doble Patrulla Municipal del C.O.M (Centro de Operaciones Municipal) en el supermercado Dia de Av. Croacia y Alsina. También patrullaje en toda la extensión y refuerzo desde temprano con Grupo de Infantería, Grupo GAD, Unidad Policía Local José C. Paz y Prevención Urbana municipal”, detallaron.

Fuerte reclamo en municipios opositores

En principio, el mayor contacto de Provincia fue con los intendentes peronistas, hecho que generó el pedido formal del candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y actual jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, de que se convoque a todos los alcaldes en un comité de crisis. El pedido ocurre tras la ola de delitos e intentos de saqueos en distintos puntos de la provincia.

“Por el momento no hay ningún tipo de convocatoria y hasta donde sabemos, solo se comunicaron con intendentes del oficialismo”, remarcaron a este medio desde el entorno de Grindetti. También señalaron que “todos los intendentes están preocupados”.

Otro de los que hizo un descargo público fue el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “Nosotros comentamos lo que sucedía, pero de ninguna manera dijimos que ‘estaba organizado’. Reaccionamos rápido para disuadir cualquier acto de violencia o vandalismo. Háganse cargo ustedes de la sensación de desgobierno que generan y tomen medidas!”, afirmó desde las redes sociales.

Consultado por este medio, desde el equipo de trabajo de Valenzuela señalaron que “apoyamos el pedido de Néstor (Grindetti) de armar un comité de crisis”. Además, informaron que “Valenzuela se comunicó con Patricia (Bullrich) y están hablando del tema. Necesitamos que la provincia se haga cargo y que el gobierno nacional envíe fuerzas federales”.

En Junín indicaron que “no hay hechos registrados en la ciudad”, aunque aclararon que “aún así, estamos trabajando de manera articulada con todas las fuerzas de seguridad y la Justicia en la prevención de estos hechos delictivos. No queremos violencia acá”. Y agregaron: “Lo que vemos en el país nos preocupa y exigimos que el Gobierno Nacional se haga cargo y de repuestas, porque los argentinos no podemos vivir con este miedo”.

En efecto, en la ciudad del interior bonaerense armaron un comité de crisis para prevenir este tipo de situaciones. “Ejercemos la supervisión política y operacional de las fuerzas policiales buscando garantizar la seguridad en nuestra ciudad”, explicó el secretario de Seguridad, Andrés Rosa. “También es parte la Agencia de Inteligencia de la policía bonaerense. Se busca mantener el control del territorio”, añadió el funcionario.

“Por ahora está bastante tranquilo acá. Tuvimos algún alerta por una publicación en Facebook de una convocatoria en una plaza para ir a saquear un supermercado, pero la policía lo desbarató”, contó el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. “Sí hay un operativo conjunto con la policía para prevenir hechos en los supermercados que están en las afueras de la ciudad. Estamos muy atentos”, añadió.

Sobre el pedido de crear un comité de crisis provincial, Gay expresó: “Acompañamos el pedido de Grindetti porque si bien el epicentro es en el conurbano, ninguno de nosotros estamos exentos. Estamos en comunicación permanente en el chat de intendentes porque vemos un ambiente muy complicado. Estamos en alerta permanente”.

En La Plata, según confiaron a este medio, “se está en continuo contacto con la jefatura distrital de la policía pero hasta ahora viene todo con tranquilidad y en orden”. La capital provincial viene de días de tensión por nuevos problemas de inundaciones derivados de intensas lluvias. De allí la atención especial para evitar desmanes./ TN