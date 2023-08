Escalofriantes audios de Aníbal Lotocki sobre Mariano Caprarola

jueves 24 de agosto de 2023

Aníbal Lotocki se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la muerte de Mariano Caprarola el pasado 17 de agosto. En LAM, salieron a la luz audios escalofriantes con un paciente que generó repudio.

Los audios los dio a conocer Yanina Latorre, donde Aníbal Lotocki se “lava las manos” respecto al malestar que tenía un paciente y la desconfianza del médico.

Qué dijo Aníbal Lotocki en los audios

El programa abrió con los audios que se filtraron del médico cirujano. “Está perfecto que no confíes en mí a pesar de que te dije que no tiene nada en los glúteos le vayas a hacer una ecografía para que corrobores que no hay nada y está perfecto”, comenzó diciendo el médico.

Luego, agregó: “El tema de que esté deprimida y todo eso por lo que escucha en la tele, bueno, imaginate que es una cuestión que no puedo hacerme cargo, no sé. Yo sé que tiene depresión, que toma un montón de medicamentos, ahí que vos lo anexes o articules con esto es medio extraño”.

Ante esto, al mismo tiempo Aníbal Lotocki se refirió a la muerte de Mariano Caprarola, donde apunta al médico cirujano como el causal: “No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele, de un chico que se muere porque le cortaron una arteria o no sé qué le pasó, se desangró, no hablan de quien le hizo la mala praxis”.

Antes de terminar con el tema agregó: “No me voy hacer cago de eso”, esquivando por completo la muerte de quien en su momento era su amigo.