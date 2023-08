La FIFA le abrió un expediente al presidente de la federación española por el beso a una jugadora de su selección

La presión sobre Luis Rubiales, presidente de la Federación española de fútbol, alcanza su punto máximo tras una serie de acontecimientos durante la final del mundial femenino de fútbol. Esto se debe al beso no consentido dado a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración en el campo y a gestos obscenos realizados en el palco del estadio.

En un comunicado, la FIFA informó que la Comisión Disciplinaria ha notificado a Rubiales sobre la apertura de un expediente disciplinario por los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial Femenina el pasado 20 de agosto de 2023. La organización sostiene que estos eventos podrían violar los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA, que tratan sobre el "comportamiento ofensivo y violaciones de los principios del juego limpio".

El artículo 13 del Código Disciplinario establece claramente la obligación de respetar las Reglas de Juego y los principios de juego limpio, lealtad e integridad. Además, señala que cualquier individuo que actúe de manera ofensiva, insulte a personas físicas o jurídicas, o utilice eventos deportivos para manifestaciones no deportivas, podría estar sujeto a medidas disciplinarias.

La FIFA, como organizador del Mundial femenino en el que ocurrieron estos incidentes, ha subrayado su compromiso inquebrantable con el respeto a la integridad de todas las personas y ha condenado enérgicamente cualquier comportamiento contrario. La Comisión Disciplinaria de la FIFA proporcionará más información sobre estos procedimientos una vez que emita una decisión final al respecto. La situación continúa siendo un tema de debate y preocupación tanto en el ámbito deportivo como en la sociedad en general.

