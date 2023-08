Por qué Nicole Neumann no invitará a su mamá a su boda

jueves 24 de agosto de 2023

En medio del conflicto con su hija Indiana, Nicole Neumann continúa planificando su boda con Manu Urcera, que será a fin de año, y comenzó a anunciar quiénes estarán invitados en el gran evento.

Días atrás la modelo confirmó que su hija mayor estará presente en el evento, pero en una reciente entrevista que le concedió a Intrusos (América), no dijo lo mismo sobre Claudia, su mamá.

Tras desmentir una posible relación entre su madre y su papá, a la top model le preguntaron sobre la presencia de su madre en su futuro casamiento. “No sé”, respondió ella contundente.

Frente a la insistencia del cronista del ciclo de Flor de la V, lanzó: “No sé todo chicos. Mi papá va a estar porque obvio, va a entrar conmigo”.

Vale recordar que Nicole no tiene buena relación con su madre desde hace décadas y nunca pudieron recomponer la relación más allá del paso de los años. El origen de la pelea es económico: cuando ella cumplió la mayoría, se dio cuenta de que sus ahorros eran menores a la cantidad de dinero que había generado a lo largo de su carrera como modelo, y responsabilizó a su madre, dando a entender que ella se había quedado con parte del dinero.

Además, recientemente apoyó a Fabián Cubero en el enfrentamiento de su hija con Indiana, lo que provocó que se acentúen sus diferencias.

Después de todas las especulaciones sobre su relación con Indiana Cubero, su hija, Nicole Neumann habló del vínculo con la adolescente y reveló que estará presente en su boda con Manu Urcera.

En diálogo con Intrusos (América), al ser consultada sobre su relación con la joven de 14 años, quien actualmente vive en la casa de Fabián Cubero y Mica Viconte, la modelo dijo: “Está todo bien”.

El cronista quiso saber más y le preguntó si Indiana iba a estar en su casamiento con el piloto de Turismo Carretera. Sin dudarlo, Nicole contestó: “Sí, obvio. Más vale”.

Consultada sobre si le generan celos que sus hijas se lleven bien con la ex Combate, la top model respondió: “A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices, y yo no tengo celos de nadie. Mientras mis hijas sean felices, el resto me da totalmente igual”.