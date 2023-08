Anabel Sánchez le dio tips a Moria y Pampita sobre cómo desfilar y estallaron las redes

jueves 24 de agosto de 2023

Anabel Sánchez es una de las 30 figuras que participarán del Bailando 2023 (América), el programa de Marcelo Tinelli que se estrenará el próximo 4 de septiembre, de no mediar ningún inconveniente que obligue a demorar su debut.

La joven de 18 años que se hizo viral por su casting casero para Vogue apareció en un video en las redes oficiales del Bailando y mostró cómo, de a poco, está perfeccionando su caminata. “Acabamos de terminar de ver la caminata de Pampita y la caminata de Moria”, introdujo la chica de San Francisco Solano.

Sobre el desfile de las juezas del ciclo de “El Cabezón”, Sánchez destacó: “Algo que me encantó mucho de Moria fue su entrada, porque ella entra como con pasos, los brazos, y entra, y entra. Y algo que me encantó mucho de Pampita es que ella tiene mucha sensualidad, y entonces como que ella camina y mueve todas las caderas y va, y va, y eso me encanta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel | Modelo (@anabelsancchez)

Acto seguido, se animó a darles un consejo a ambas para corregir su caminata: “Algo que siempre me aconsejaron y que también se los recomiendo a ellas, que es un tip que me corrigen mucho también, es el tema de los brazos y estirar bien las piernas, porque eso te hace ver como más alta ¿Puede ser?”. “Eso es algo que también estoy practicando mucho”, cerró.

En las redes, los usuarios se hicieron eco del video de Anabel y expresaron sus opiniones al respecto. “¿Acaba de aconsejar a Pampita? ¿Justo a Pampita?? Qué tupé”, “¡Anabel es todo lo que está bien! ¡Ya la quiero en la final!”, “Esta chica me cae muy bien”, “¡Lo bien que le tiene que ir a esta chica! Me encanta” y “Jajaja, ¿cómo vas a querer aconsejar a Moria y a Pampita?”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Con la ayuda de su tía, Anabel Sánchez se hizo un vestido de gala en 48 horas: “Gracias Solano por ser parte”

Desde que se viralizó su casting para Vogue en las redes sociales, la vida de Anabel Sánchez dio un giro radical. La modelo de Francisco Solano captó rápidamente la atención de las marcas y los medios, firmó contrato con la misma agencia de modelos que Camila Homs y Zaira Nara y ahora participará del Bailando 2023 (América).

La joven influencer, que ha menudo habla de su pasado de discriminación y de sus orígenes humildes, participó de un encuentro entre los participantes del certamen para sacarse una foto oficial y sorprendió con su look, no solo por su glamour y elegancia, sino porque usó un vestido que ella misma creó.

Con la actitud que la caracteriza, se desplazó con un majestuoso diseño negro de escote irregular con una abertura, todo adornado con plumas, y una impactante falda de encaje floral con transparencias que dejó a la vista un culotte con brillos, un gran tajo y una cola con más plumas en los extremos. En un video de la noche que compartió en TikTok, escribió: “Creás tu propio vestido para la gala del bailando”

En tanto, en el pie de la publicación, aprovechó para dejar un mensaje de agradecimiento y fortaleza. “La herida del cuervo. Vestido diseñado por mí. En menos de 2 días se logró mi primer vestido y la verdad es que tenía mucho miedo y vergüenza. Esto no sería posible gracias a mi tía, 2 noches intensas de ponerse a coser plumas por plumas después de dormir al bebé. Gracias a @ruben.garcia2008 por decorar los zapatos. Gracias @mauromaxdebrito y @jennyf_rojas por peinarme y maquillarme, por siempre dejarme tan bonita y contenerme. Uñitas por mi tía también. Gracias Solano por ser parte de este vestido”.