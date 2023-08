Alberto Fernández le respondió a Bullrich: "Ojalá no sea presidenta"

jueves 24 de agosto de 2023

El presidente, Alberto Fernández, salió al cruce de la postura de la candidata al Ejecutivo de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, que dijo que si llega a ganar las elecciones generales de octubre próximo su Gobierno no formará parte del bloque de países de los BRICS, al que se anunció formalmente el ingreso de la Argentina a partir del 1° de enero de 2024.

Alberto Fernández dijo: "Ojalá que no sea presidenta porque no entiende lo que está diciendo. El problema es cuando la política exterior empieza a ideologizarse", en declaraciones al medio Radio Perfil, y se sumó a las declaraciones de su Canciller, Santiago Cafiero, que consideró que lo que planteó Bullrich "no tiene ningún sentido" y que "debería ser asesorada".