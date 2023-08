Pablo Granados se hizo una importante cirugía y relató su experiencia

En el video, el humorista expresó: “Sí, me hice la vasectomía. Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo. Muchachos, relajen, en serio. Es una boludez”. Así continuó explicando el proceso, desde la consulta inicial con el urólogo hasta el postoperatorio. Según él, el procedimiento es sencillo y rápido, y después de 40 minutos bajo anestesia, el paciente puede regresar a casa sin dolor.

“¿Les explico? Vas al urólogo, le comentás tu inquietud, y él te pide los análisis prequirúrgicos. Ponen una fecha para la intervención, vas acompañado de alguien que te quiera y que te banque. Entrás al quirófano, te duermen en un sueño profundo y hermoso. A los 40 minutos te despertás y no te duele nada. Te mandan a la habitación hasta que se te pase la anestesia y después te va a tu casa”. detalló de forma simple y directa la forma en que transcurrió todo.

Para ilustrar de manera gráfica y humorística cómo funciona, Granados utilizó dos kiwis, explicando que el procedimiento consiste en bloquear o cortar cada conducto para que los espermatozoides no puedan llegar al semen. Estos espermatozoides, al no poder salir, son absorbidos por el cuerpo. También ofreció algunos consejos prácticos, como afeitarse los testículos el día de la operación para facilitar el trabajo del médico. Además, despejó dudas comunes sobre la vasectomía, asegurando que el procedimiento no afecta la cantidad de semen, la eyaculación, el deseo sexual o la capacidad de erección. La única diferencia es que el semen ya no contiene espermatozoides, por lo que no hay posibilidad de embarazo.

Postoperatorio

Respecto del cuidado postoperatorio, expresó: “Por unos días, no te los rasques. A la semana vas y te sacás los puntos, eso da un poquito de impresión o tira un poquito, pero nada más. A los 45 días te hacés un espermograma, tenés que llevar tu semen para verificar que haya bajado la cantidad de espermatozoides. Si el porcentaje da 0, a los 45 días te volvés a hacer otro, por las dudas, para confirmar que no quedó ninguno adentro, agarrado del caño o escondido por ahí que te quiera dar una sorpresa”, agregó.

Decisión

Concluyó su video con un mensaje contundente: “Si sabés que no querés tener más hijos es una sabia decisión que también le quita peso a tu pareja de no tener que tomar pastillas, que muchas veces le afectan hormonalmente. De eso se trata la vasectomía. Si no querés tener más hijos, te la recomiendo”, cerró.

Cabe recordar que desde el año 2006 la ligadura de trompas y la vasectomía están incorporadas en la Ley nacional Nº 26.130 como métodos electivos de anticoncepción definitivos en los servicios del sistema de salud, a partir de la autodeterminación de las personas mayores de edad y sin necesidad de consentimientos conyugales, indicaciones terapéuticas o autorizaciones judiciales. Tras mucho batallar, la ley vino a confirmar que no es imperativo procrear y que se deben favorecer las condiciones para decidir libremente.

Esto significa que en la Argentina estas dos intervenciones de contracepción quirúrgica deben ser realizadas sin cargo para quienes lo requieran en los establecimientos del sistema público de salud, y que las organizaciones de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga tienen la obligación de cubrirlas de forma gratuita para sus asociados y asociadas.