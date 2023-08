Día Nacional del Lector: por qué se celebra el 24 de agosto

jueves 24 de agosto de 2023

"Espero ser juzgado por lo que he escrito y no por lo que he dicho o me han hecho decir. Yo soy sincero en este momento, pero quizás dentro de media hora ya esté en desacuerdo con lo que he dicho", pidió Jorge Luis Borges en una de sus célebres frases. Considerado el escritor argentino más importante de todos los tiempos y una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, su nombre completo, nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Fue escritor, poeta y ensayista; estudió entre Ginebra e Inglaterra y vivió en España desde 1919 hasta su regreso a la Argentina en 1921. Colaboró en revistas literarias francesas y españolas, donde publicó ensayos y manifiestos.

Junto a Macedonio Fernández participó en la fundación de las revistas Prisma y Prosa. En 1923 publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, y en 1935 Historia universal de la infamia, compuesto por una serie de relatos breves. También escribió diversas obras en colaboración con Adolfo Bioy Casares, entre las que se destaca Antología de la literatura fantástica. Durante estos años su producción se amplió con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf, Henri Michaux o William Faulkner. A su vez participó en guiones de cine, como Los orilleros, de Ricardo Luna, e Invasión, de Hugo S. Muchnik, y varios de sus textos fueron llevados a la pantalla grande, como es el caso de Días de odio, de Leopoldo Torres Nilsson, cuyo argumento se basa en el cuento Emma Zunz.

Accidente con consecuencias

El 1938, poco después de la muerte de su padre, Borges sufrió un accidente que le produjo una septicemia. A partir de ese momento su visión disminuyó y tuvo que depender de la ayuda de terceros para desenvolverse. En 1956 se le prohibió leer y escribir por prescripción médica. Aprendió a componer sus textos de memoria para luego dictárselos a sus allegadas. Desde 1964 publicó indistintamente en verso y en prosa. El 21 de septiembre de 1967 Borges se casó por primera vez con Elsa Astete Millán; el matrimonio se mantuvo hasta 1970. El 8 de julio de 1975 falleció su madre a los 99 años. Y el 26 de abril de 1986 se casó con María Kodama, compañera de estudios y colaboradora.

Entre sus diversas ocupaciones, Borges se desempeñó como bibliotecario, conferencista y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires (UBA); presidió la Sociedad Argentina de Escritores; fue miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno desde 1955 hasta 1974. Su obra trascendió tempranamente a nivel internacional y recibió reconocimientos en distintas partes del mundo. Recibió el Premio Formentor en Mallorca; fue nombrado Miembro Honorario Extranjero de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos; le otorgaron la insignia de Caballero (Sir) de la Orden del Imperio Británico y la medalla de oro del IX Premio de Poesía de Florencia (Italia); le dieron las llaves de la ciudad de Bogotá; y fue nombrado Doctor Honoris Causa por las universidades de Colombia, Oxford, La Sorbona y Roma.

“Su gran biblioteca fue la que heredó de su padre, que venía de su abuela inglesa. Allí conoció a muchos autores. En su biblioteca personal, además, no solo había ejemplares de literatura sino, sobre todo, de filosofía, religión, astrología, matemática y ciencias. Tenía una gran curiosidad”, compartió María Kodama, especialista en literatura y compañera del escritor. En el mes de noviembre de 1985 Jorge Luis Borges se trasladó a la ciudad de Ginebra, Suiza, acompañado por María Kodama para fijar su residencia. Allí falleció el 14 de junio de 1986. Sus restos descansan en el cementerio de Plainpalais de Ginebra. A partir de 2012 por la Ley 26.754 el Congreso de la Nación estableció el 24 de agosto como el "Día del Lector, en conmemoración y homenaje al día del natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges".

Día del lector

Por lo que dice la Ley 2840 de la Ciudad y la Ley nacional 26754, está fecha es en conmemoración del natalicio del brillante escritor y apasionado lector Jorge Luis Borges. Usualmente, para homenajearlo, varias agrupaciones y asociaciones culturales suelen realizar diferentes actividades en todo el país.

El proyecto de ley, fue impulsado por Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal) y aprobado por unanimidad en ambas cámaras. Dicha ley tiene como fin principal promover la lectura y la democracia, además de conocer un poco más sobre la vida y obra del escritor argentino.

A su vez, esta fecha es reconocida desde 2008 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante la Ley 2480.