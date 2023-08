VIDEO: El aterrador momento que vivió Drew Barrymore con un acosador

Drew Barrymore mantenía una conversación con la actriz y cantante Reneé Rapp en el centro cultural 92NY sobre su álbum debut. La conversación fluyó de manera normal hasta que un hombre interrumpió abruptamente para tratar de hablar con la protagonista de Como si fuera mi primera vez.

Mientras Barrymore trataba de aclarar un punto sobre venderle un proyecto a la gente, un hombre de gritó su nombre, asustando a Barrymore y dando un brinco en su asiento. “¡Oh, Dios mío! Sí, hola”, respondió Drew completamente confundida. A continuación, el misterioso hombre se presentó:

“Soy Chad Michael Busto. Tú sabes quien soy. Necesito verte en algún momento”, dijo el que ahora es tachado de acosador mientras los guardias de seguridad lo escoltaron afuera del recinto. Paralelamente, Reneé tomó a Drew y la llevó tras bambalinas donde se escuchó como se quitaban los micrófonos y comenzaran a hablar del incidente. “Eso fue...”, se alcanza a escuchar antes de que las actrices se quitaran los micrófonos.

La confusión reinó en el centro cultural de Nueva York hasta que una trabajadora del lugar salió a decir que en un momento regresaban. Tal como se anunció, Drew y Reneé regresaron al escenario entre los aplausos del público. A continuación, Barrymore elogió a Rapp por haberla protegido durante ese incómodo momento.

“Bueno, tengo una nueva definición de tu sensualidad. Es ese nivel de protección. Eso fue todo El Guardaespaldas”, declaró la actriz haciendo referencia a la famosa cinta de 1992 y levantándose para darle un abrazo a su salvadora. “Tu eres mi Kevin Costner”, le dijo Drew a Reneé, quien se limitó a decir “lo seré”, causando la risa del público.

El incidente quedó atrás y las actrices pudieron seguir hablando sin mayor problema, pero en cuanto el video se subió a redes, los usuarios comenzaron una misión de investigación para descubrir quién era Chad Michael Busto.

This is Chad Michael Busto. He has several twitter accounts.@RScroomer, @zanksanders5 and @RadSad05964657 are some of them. I know him as an Amber Heard stalker, but apparently he’s moved onto Drew Barrymore? idk pic.twitter.com/vSl0V6gpYv