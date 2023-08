Pampita Ardohain rompió en llanto en vivo

Con la alegría y la energía que la caracteriza, llegó Carolina Pampita Ardohain al estudio de Noche al Dente y de inmediato, se abrazó con Fer Dente y se pusieron a bailar. Con un top negro con un hombro al descubierto y unos pantalones estampados en blanco y negro, la jurado de Bailando 2023 se dispuso a abrir su corazón y a disfrutar del ciclo que la tuvo como invitada por la señal América.

“Me vine a los 17 años con 500 pesos a la Capital desde La Pampa”, comenzó contando acerca de sus primeros años en Buenos Aires. “Vivía con una amiga. Si no había plata, comíamos galletitas de agua. Salí por el barrio a tirar currículums pero como nunca había trabajado en mi vida, no sé qué inventé. Así que conseguí trabajo como cajera en un outlet de ropa en Martínez, y en el horario de almuerzo como no tenía un mango me iba a una estación de tren a leer un libro. Soy consciente que todo lleva un trabajo y uno puede construir sus sueños pero los tenés que tener muy en claro para no rendirte en el camino”, dijo en tono reflexivo.

“¿Cuando eras chica eras abierta a las citas?” quiso saber Dente, pero Pampita admitió que no. “Tenía novios de muchos años”, argumentó y volvió a contar un primer encuentro fallido que tuvo cuando se separó de Benjamín Vicuña, con quien tiene a sus tres hijos varones, Bautista, Benicio y Beltrán. “Fui a una cita porque una amiga me mostró una foto y me dijo que podía resultar. La cosa es que se la pasó toda la comida hablando de su exmujer, si volvía o no con ella, y yo le hice de terapeuta. Después la llamé a mi amiga y le dije: ‘¿Por qué me mandaste a esta cita?, ¡este señor está re enamorado de su exmujer!’”.

En cuanto a su vida cotidiana, la conductora admitió que le gusta estar en jogging todo el día. “Me pongo todos los días la misma ropa, hasta para ir al canal, tendría que cambiar ese hábito”, reconoció. También contó que cocina mal, que no le gusta y que si sus hijos dependieran de ella para alimentarse, se morirían de hambre.

Luego, recordó lo que hizo con su primer sueldo. “Compré cosas para mi casa de La Pampa, porque había lugares que no tenían puesto el artefacto de luz y estaban solo las lamparitas colgando. Así que fui a una casa de electricidad y compré un montón de cosas. Después, ahorré mucho durante un año y medio porque me quería comprar mi primer departamento. No me compraba nada, pero también eran otros tiempos, en ese momento se podía”, destacó.

Historia de amor

Con respecto a su rol como mamá de Ana, su hija menor de dos años que tuvo con su marido Roberto García Moritán, contó que tanto el padre como ella la malcrían mucho. “Con Rober somos remalcriadores de Anita, tanto que si no la disfruté el día anterior, falta al jardín, hace colecho con nosotros dos”.

Más adelante, reveló cómo se conoció con su esposo. “Él le pidió mi teléfono a una amiga mía. Ella me lo contó y me dijo que creía que me iba a gustar, que era educadísimo, que no quería joder. Yo estaba en un momento de mi vida en que estaba disfrutando mucho de mi soltería, le había agarrado el gustito”, comentó. “Empezamos a hablar por Instagram, él estaba de viaje en Perú y me mandaba fotos de comida peruana. Esa cosa exótica y rara también estuvo buena. Me mandaba fotos de lugares y de comidas. La primera vez que nos vimos fue en mi casa y llegó con una caja, y entre las cosas que trajo de regalo trajo espuma de baño. ¡Qué fe se tenía”, dijo entre risas.

Luego, la exconductora de El Hotel de los Famosos reveló un dato sobre la primera vez que García Moritán hizo un asado en su casa. “¡Quemó toda la casa!”, exclamó. “En nuestro grupo de amigos cuando había un novio nuevo tenía que hacer un asado para 30 personas. Y siempre sometíamos a eso al novio nuevo del grupo. No sé qué hizo Rober que se empezó a incendiar la parrilla y al lado había un mueble con los inflables de la pileta. Se incendió todo, vino con una manguera, no lo podía apagar”, recordó. “Terminó todo negro, el asado se quemó. Comimos ensalada y todo el mundo se reía. Pero lo perdonamos porque la intención era buena aunque le salió mal”.

El disco de tu vida

En el momento más destacado del programa en el que la invitada tiene que elegir 5 canciones que la representen, Pampita comenzó por “Arrancármelo”, de Wos. “Me lo ponen mis hijos y me encanta. Suben al auto y van cantando. Esa experiencia de ir con ellos cantando va a quedar en el baúl de mis recuerdos. Mis hijos son la razón de mi vida, son lo más lindo que me pudo suceder, cada uno de ellos. Soy re compinche, me pueden, me sacan todo. Creo que nací para ser mamá. Ellos son mi gran motor, hacen que me levante a la mañana, que salga adelante, siempre”, dijo emocionada.

Más adelante, llegó la sección El banquito de los sueños, en donde se sentaron juntos en un asiento para dos. En ese momento, comenzó a rodar el último tema elegido para la velada, “Fix you”, de Coldplay. “Habla de volver a unir ese corazón roto, soy muy fan de esa banda. Este tema en particular lo escucho y me rompe el alma. Cuando Rober me propuso matrimonio me puso este tema con los ojos tapados. Me dijo: ‘¿Vos confiás en mí?’ y me agarró la mano, me tapó los ojos y empezó a sonar este tema.

Entonces, Fer Dente comenzó a entonar las estrofas de esa canción, mientras abrazaba a la invitada. En pantalla se podían ver las imágenes de la boda de Carolina con Moritán, y mientras el conductor cantaba, aparecían los subtítulos de la letra. De inmediato, Pampita estalló en llanto y, cuando Dente terminó de cantar, ella no pudo emitir sonido. Cuando se recompuso, agradeció por la cálida sorpresa. “Gracias, está muy bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios, no me olvido nunca de agradecer”, concluyó con un abrazo sentido.