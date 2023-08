Una ex gran hermano reveló que está embarazada de gemelos

La exparticipante del reality más visto de la televisión argentina musicalizó el video con la canción “La bilirrubina”, de Juan Luis Guerra y editó las imágenes según la letra del tema. “Oye, me dio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor, cristiana. Que fui a parar a enfermería. Sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, hey. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores, uh. Al ver mi corazón como latía”, se escuchó y leyó sobre el video con las diferentes imágenes que grabó Daniela y que publicó en su cuenta de Tiktok bajo el título: “Voy a ser mamá”.

Horas antes del emotivo video que compartió en sus redes sociales, había anunciado la feliz noticia en vivo en Fuera de joda, el streaming que comparte junto a sus excompañeros Lucila La Tora Villar, Nacho Castañeres, y Julieta Poggio, quien no estuvo en la transmisión del jueves por la noche. “Quería ser famosa, entré a la casa, lo cumplí. Quería tener gemelos desde chica, los tengo. Es increíble. Yo siempre dije que quería ser madre joven. De hecho, yo quería ser más joven aun pero me pasa que me tocó ahora”, aseguró Celis, que recientemente se separó de Thiago Medina, con quien convivía. Por caso, él se fue del departamento que ahora Daniela comparte con su hermana.

"Estoy embarazada y no de uno si no de dos... y no es cómo se había 'mal filtrado' diciendo qué iba a tener mellizos. Estoy contenta porque serán gemelos y lo venía soñando desde chica, hace tiempo qué quería ser mamá", la confesión pública de Daniela Celis 🥲❤. pic.twitter.com/D8T5qiKOHi — ðŸÂ’CHARITOðŸÂ’ 20/10/21 AC,AD,T,MB 4/4/23 MG - KB 9/7 (@wondercharito) August 24, 2023

“Con Thiago no estamos conviviendo juntos yo estoy viviendo con mi familia. Obviamente yo tenía mi departamento y no podía estar sola… es un embarazo 👯‍♂ï¸Â entonces tenía que estar muy contenida”, Daniela Celis contando de su decisión al enterarse del embarazo.#FueraDeJoda pic.twitter.com/YwEJ9wginF — ðŸÂ’CHARITOðŸÂ’ 20/10/21 AC,AD,T,MB 4/4/23 MG - KB 9/7 (@wondercharito) August 25, 2023

“Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir”, advirtió la exparticipante de Gran Hermano al aire.

Amiga feliz

A pesar de no haber podido estar presente, Julieta Poggio -una de sus grandes amigas, quien se convirtió confidente dentro y fuera de la casa más famosa del país- le dedicó un especial posteo en su cuenta de Instagram en el que hizo referencia al presente de Daniela.

“¡Así de juntitas hoy y siempre, mi Dani! Te amo más que nunca. Sos de las personas más fuertes y con el corazón más puro que conozco. Te deseo lo mejor del mundo. Lo mereces”, escribió la actriz junto a un collage con varias fotos de las dos juntas.

Por su parte, compartió el video de Daniela sobre su embarazo y agregó: “Te amo, te amo. Estoy muy emocionada y feliz por vos”, marcando una clara distancia con el padre de los gemelos.