¿De qué está hecho el alfajor que ganó el Campeonato Mundial 2023?

viernes 25 de agosto de 2023

El pasado domingo se llevó a cabo la última jornada del Campeonato Mundial de Alfajor, el campeón todavía no está a la venta en los kioscos, pero —por su repercusión— se estima que paulatinamente se comercialice en otros lugares del país.

El ganador del Campeonato Mundial del Alfajor en 2023 es de la marca Quiero y está hecho de dulce de leche, con ganache de maní y chocolate semi amargo. Se trata de un alfajor triple que se destacó entre el jurado conformado por chefs, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial, influencers de alfajores y periodistas. Todos los miembros del panel, que evaluaron los distintos productos, lo hicieron mediante la técnica de cata a ciegas para garantizar la transparencia de la competencia, que se extendió del 19 al 21 de agosto.

En el evento, que se desarrolló en La Rural, participaron más de 70 expositores y se premiaron diferentes categorías, como alfajor negro, blanco, con dulce de leche, de fruta y de maicena. Además, se analizó en detalle la consistencia de la galleta, la textura, el aroma y el glaseado de cada producto, en su versión simple y triple.

Por otro lado, se evaluó si el alfajor fue elaborado por una pyme, de manera industrial, o si se trató de un producto de autor. Del mismo modo, se consideró su packaging, la confitería que lo ofrece al público, y si era un alfajor tradicional o exótico.

También hubo una categoría que premió a los alfajores saludables, y otras en las que participaron el alfajor negro, el blanco y el de dulce de leche.

Cuál es el Mejor Alfajor del Mundo 2023

El alfajor triple marca Quiero, de dulce de leche, ganache de maní y chocolate semi amargo, resultó ganador de la competencia que reúne distintas variables de uno de los productos más vendidos en el país. El alfajor que se consagró este año proviene del partido de Campana, provincia de Buenos Aires, y fue creado por el matrimonio que conforman Yanina Acosta y Maximiliano Santos.

“Estamos sin palabras, quedamos mudos, ganamos el premio al mejor alfajor y la categoría al mejor triple también; es el premio a una pasión, empezamos con mucho esfuerzo en 2021 y fuimos cambiando recetas, hasta último momento”, contaron los creadores del alfajor ganador a la agencia Télam.

Y agregaron: “Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes. Este alfajor no está en los kioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos. Para poder competir, debimos enviar muestras una semana antes. Veremos qué pasa a partir de ahora”.

Además de empresas argentinas, participaron fabricantes de países como Uruguay, Estados Unidos y España.

Las muestras enviadas por las empresas fueron sometidas a una evaluación sensorial, donde los jurados asignaron un puntaje a más de 35 características sensoriales establecidas, tras probar casi 400 muestras en cinco mesas de degustación.

En la edición pasada, el alfajor marplatense "Milagros del Cielo" obtuvo el premio al mejor del mundo por un alfajor de Mousse de Chocolate al Licor.