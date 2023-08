La reacción de Thiago mientras Daniela Celis anunciaba su embarazo

“Sí, voy a ser mamá”, dijo la joven conocida como Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla, “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos,los dos igualitos”, contó emocionada.

Al escuchar las declaraciones de Celis, sorprendió que durante el anuncio lo haya hecho sola y sin Thiago Medina, el padre de sus futuros hijos a quién conocido dentro del reality hace unos meses. Aunque Daniela confirmó que “está todo medio tenso en el vínculo entre ambos”.

Minutos después de haber hecho el anuncio oficial, volvió al estudio la periodista Pilar Smith, quien abrazó a la futura mamá, mientras ella decía entre risas: “Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir”, comentó Daniela mientras sus fanáticos se consultaban ¿qué pasó con Thiago y cuál fue su reacción a la par que Celis anunció el embarazo?

Silencio y dudas

Daniela anunciando su embarazo de la forma más dulce



El silencio de Thiago generó hermetismo y hasta preocupación. Lo cierto es que la falta de declaraciones de él viene de la mano con todo lo que contó Pestañela ya que siempre habló en singular y en primera persona, como si fuera algo solo de ella y no de los dos. A las horas, el exhermanito apareció en sus historias solo para confirmar que este viernes hará un stream con Ariel Ansaldo, otro participante del reality, aunque no dejó en claro el horario.

Felicitaciones

Su hermana melliza, Brisa compartió una imagen en sus historias de Instagram felicitando a su hermano por esta noticia pero él no reposteó ni se hizo cargo del mensaje. “Felicidades amor de mi vida, vas a ser papá, siempre voy a estar apoyandote en cada paso que des, estoy súper contenta por vos, te deseo lo mejor y que seas súper feliz bebé, voy a ser tía de gemelitos”, comentó la joven de 19 años quien tampoco mencionó a su cuñada Daniela en la publicación.

También este jueves, Marcela Tauro confirmó en Intrusos que Medina “no estaba muy contento con la noticia” y Celis aclaró en Fuera de joda que hace unos días está viviendo con su hermana y no con su novio. Ángel de Brito, por su parte, contó que habló con Pestañela y ella le dejó en claro que “no quiere hablar publicamente de Thiago” lo que demuestra que algo ocurrió entre ambos.

Noticia inesperada

Otra situación que fue inusual ocurrió este jueves al comienzo de LAM, tras hablar sobre el tema del embarazo, Camila Deniz-hermana de Thiago Medina, papá de los gemelos- se sorprendió en vivo cuando Ángel de Brito se comunicó vía telefónica. “¿Cómo recibieron la noticia?”, quiso saber el periodista. “No sé de qué noticia me están hablando, de todos lados me están llamando, pero la verdad que yo no sé nada”, respondió Camila.

“¿Te la tengo que dar yo, no viste redes, no viste nada?”, preguntó Ángel. “Viste como son las redes.... pero no sé”, dijo la joven. Acto seguido, De Brito le informó que su cuñada Daniela había contado minutos antes que estaba embarazada de gemelos. “No lo sabía, me entero recién... ni idea...”, dijo Camila que segundos después se largó a llorar al recibir la información. “Estoy en casa, me gusta la idea y soy tía de nueve sobrinos”, agregó emocionada.