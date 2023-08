¿Qué dicen desde Capital?

Alfredo Toscano, secretario de Obras Públicas de la Capital, coincidió con Najar en que Canal Norte quedó obsoleto, por lo menos en cuanto a su propósito original, y que deben evaluarse alternativas. “Cuando fueron creados, tanto el Canal Norte como el Canal Sur absorbían el agua que caía y la sacaban, para que no llegue a la ciudad. En su momento, la capacidad alcanzaba pero ahora, 80 años después, la urbanización, la tala de árboles, ha hecho que ya no tengan esa función. Claramente ya no cumplen el rol, ya han quedado obsoletos en cuanto a resolver el problema para el que fueron creados”, explicó Toscano.

Como solución, propuso la creación de nuevos canales de contención, que rodeen a San Miguel de Tucumán, aclarando que deberían ser canales subterráneos por la cercanía de los distintos municipios del área metropolitana, algo que complica la tarea de los desagües. Además, dijo que tanto el Canal Sur como el Canal Norte deberían “triplicar su capacidad de recibir y sacar agua”.

Toscano remarcó que las inversiones para realizar estas obras son “millonarias”, y que es el Gobierno provincial, en conjunto con el sector de Obras Hídricas de la Nación, el que debe conseguir el financiamiento para llevarlas a cabo. “Mientras el Gobierno de la provincia no se involucre y no genere políticas de resolución para el área metropolitana, el problema va a seguir; no lo puede resolver por sí sólos Yerba Buena, ni Tafí Viejo, ni El Manantial, ni Capital, porque es un problema en conjunto”, subrayó.