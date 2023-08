Investigan si lobos marinos fallecieron por gripe aviar

viernes 25 de agosto de 2023

Tras el hallazgo inicial de 5 lobos marinos fallecidos en Mar del Plata y la multiplicación de casos de gripe aviar en ejemplares que habitan en distintos puntos de las aguas del Mar Argentino, a este viernes ya suman 18 los mamíferos que aparecieron sin vida o moribundos en la costa de Mar del Plata.

Desde la Fundación Fauna Marina confirmaron que en las últimas horas del jueves se contabilizaron nuevos casos que podrían estar relacionados al virus Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5 y se espera conocer los resultados de los análisis en las próximas horas.

Juan Lorenzani, titular de la ONG, precisó que fueron 6 los lobos marinos que aparecieron muertos en la lobería del Puerto, mientras que otros 12 fueron hallados sin vida o moribundos en distintas playas ubicadas del sur hacia el norte de Mar del Plata.

Asimismo, el activista reveló un video en el que se puede apreciar a un ejemplar de un pelo en la escollera sur con convulsiones o problemas de incoordinación propios de la gripe aviar, confió.

Es importante señalar que existe una fluctuación entre la población de los 600 mamíferos que habitan en la lobería de Mar del Plata y la del Puerto de Quequén, por lo que si hay animales afectados en Necochea, puede que en Mar del Plata también.

La novedad se conoció después que el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmara el jueves el contagio en decenas de ejemplares que murieron o aparecieron moribundos en las costas de Necochea, Santa Cruz y Río Negro.

Todos estos hallazgos y resultados se realizaron en el marco de las acciones de vigilancia y las medidas sanitarias que se llevan adelante en todo el territorio nacional para la prevención de la enfermedad, detallaron desde el Senasa.

Autoridades del Senasa, instituciones municipales, provinciales y nacionales trabajan en conjunto para comunicar el protocolo de intervención ante estos casos y para coordinar estrategias y acciones sanitarias de contención del brote y brindar información a las entidades.

Recomendaciones

Desde el Senasa se recomienda no manipular animales muertos o con sintomatología sospechosa. Asimismo, se recuerda a los productores, instituciones y público en general la importancia de notificar si se identifica elevada mortandad de especies susceptibles, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en aves silvestres o aves domésticas comerciales o de traspatio.

También se recomienda no visitar establecimientos avícolas ni asentamientos de animales silvestres, luego de haber estado en contacto con animales muertos o que hayan presentado sintomatología y no manipularlos.

Vías de notificación

Concurriendo a la oficina del Senasa más cercana, por teléfono, al 11 5700 5704; a través de la App para dispositivos móviles “Notificaciones Senasa”, disponible en Play Store; escribiendo un correo electrónico a [email protected]; o por medio del apartado Avisá al Senasa disponible en la página web del Organismo.