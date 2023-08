VIDEO| Quedó atascado cuando quiso pasar con su auto por una pasarela peatonal

viernes 25 de agosto de 2023

Un insólito hecho tuvo lugar este fin de semana cuando un conductor intentó pasar con su auto por una pasarela peatonal y quedó atascado entre los muros de la senda, que atraviesa una ruta nacional. En su increíble derrotero, casi atropella a una persona, que debió treparse sobre uno de los pilares para evitar el impacto.

El incidente se viralizó en las redes sociales luego de quedar registrado en videos y fotos que tomaron quienes pasaban por allí, incrédulos ante la temeraria maniobra. El automovilista -en aparente estado de ebriedad- quiso ingresar por el puente que cruza la ruta 9 a la altura del acceso de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador de Jujuy, este sábado a la mañana, tras salir de un boliche de la zona.

En las imágenes se ve como la rampa por la que circuló el rodado se estrecha a medida que sube, por lo que el vehículo y sus ocupantes quedaron atrapados entre los muros de cemento que delimitan el acceso peatonal.

Varias transeúntes estaban caminando por el paso cuando el auto subió, por lo que debieron apartarse para no ser atropellados por el imprudente conductor. Incluso uno tuvo que trepar sobre la pared del puente para evitar ser impactado. Tras una alerta al 911, personal policial llegó al lugar e hizo descender al hombre que manejaba, quien se encontraría alcoholizado.

Pensó que estaba en la 110 cc pic.twitter.com/b9SoIJgBpw — 𝙼𝚊𝚛ðšÂðš’𝚗 â­Ââ­Ââ­Â (@jazznov) August 19, 2023

Con la ayuda de los agentes, él y sus acompañantes pudieron descender del auto, ya que las puertas no se podían abrir por la estrechez de la pasarela. Posteriormente, el conductor fue trasladado por el SAME para recibir atención médica, aunque no presentaba lesiones de gravedad.

Por último, los uniformados bajaron el rodado del puente peatonal, el cual, afortunadamente, resistió el peso del automóvil. El vehículo fue removido del lugar y secuestrado.