Alerta en Atlético Tucumán: dos clubes grandes buscan a una de las joyas del plantel

viernes 25 de agosto de 2023

Ignacio Maestro Puch, la joven promesa del Atlético Tucumán, podría estar a punto de emprender un nuevo rumbo en su carrera futbolística. A pesar de su talento innegable, el delantero de 20 años ha luchado por ganar minutos en la Primera del Decano desde su debut a principios de 2022, disputando tan solo 814 minutos en 36 partidos y marcando dos goles.

Su destacada actuación con la Selección Argentina Sub 20 y su gol en un torneo mundialista no han logrado asegurarle un lugar en el once inicial bajo las órdenes de Lucas Pusineri ni de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez. Con la consolidación de Alejo Véliz en Rosario Central y su posterior traspaso al Tottenham de Inglaterra, Maestro Puch busca oportunidades en otros equipos.

En medio de este escenario, el periodista Daniel Coronel reveló que "hubo acercamientos" entre el representante del joven delantero y San Lorenzo de Almagro, mientras que otra opción en la mesa sería Independiente, dado que Maestro Puch comparte representante con el nuevo técnico, Carlos Tévez. Mientras tanto, en Atlético Tucumán, Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia lideran la línea de ataque, dejando a Maestro Puch en busca de una oportunidad para demostrar su talento en otro club.