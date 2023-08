Casi un mes sin dengue en Tucumán

Medina Ruiz resaltó el carácter positivo de la noticia, ya que este año en particular, pese a transitar el invierno, todavía se registraban casos:

“Hoy ya podemos decir que no tenemos circulación viral de Dengue presente o detectado. De todos modos, que no tengamos Dengue hace 24 días no quiere decir que tenemos que bajar los brazos y las alertas, porque en el norte de Salta, Bolivia, Paraguay y Brasil sigue habiendo casos, hace calor y si no hacemos los controles de reservorios de agua y se generan criadores, seguramente si ingresa una persona que tiene Dengue y es picada por el mosquito, se generen nuevos brotes”