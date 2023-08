Rubén Egea será el nuevo decano de la UTN

viernes 25 de agosto de 2023

La Universidad Tecnológica Nacional llevó adelante el proceso de elecciones de nuevas autoridades. En los comicios competían el opositor Rubén Egea y Rosana Hadad Salomón, esposa del ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, quien intentó restituirse como Decano en los últimos días pero no pudo por la incompatibilidad de cargos.

En una contienda muy pareja, Egea se impuso por 41 votos a 40. De esta manera será el nuevo decano de la UTN.

Tras la votación, Egea le dedicó el triunfo a su esposa y a sus hijos. También agradeció "a todos y a todas, a los que me votaron y a los que no me votaron".

"Obviamente festejaremos, y el día lunes pensaremos entre todos cómo hacer esta facultad más grande. Quiero que la palabra que marque mi gestión sea el consenso, el diálogo, sea la búsqueda conjunta de soluciones", remarcó el ganador.

La elección