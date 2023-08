Oficial: conoce el nuevo club donde jugará Joaquín Correa

Finalmente tras varias idas y vueltas se definió el futuro de Joaquín Correa, que hace instantes fue oficializado como nuevo refuerzo del Olympique Marsella a préstamo con opción de compra.

El delantero llega cedido desde Inter de Milán por una temporada, con un cargo de dos millones de euros, y tendrá una obligación de compra por 10 millones de euros en caso de que el el club francés clasifique a la Champions League 2024/25.

Official, confirmed. Joaquín Correa joins Olympique Marseille on €2m loan deal with €10m obligation to buy clause if OM qualify to UCL 24/25 ⚪️🔵🇦🇷 pic.twitter.com/H3i0uYp4FC