El abogado de L-Gante aclaró las versiones sobre la supuesta excarcelación del cantante la semana que viene

El abogado de L-Gante, Juan Pablo Merlo, desmintió la existencia de una resolución que permitiría la salida del cumbiero de la cárcel en los próximos días. Esta versión comenzó a circular a raíz de una publicación vía Twitter desde la cuenta de Estefi Berardi. En el tuit la periodista aseguró que se emitió dicho documento y que el mismo contemplaba la excarcelación del artista para la próxima semana.

Consultado sobre estos rumores, el letrado fue categórico: “No hay ninguna resolución. No podemos estipular porque no depende de nosotros, sino que dependemos de los magistrados en este caso. Está bueno llevarle a la gente la información exacta, para no crear falsas expectativas. Nosotros estamos muy confiados, próximamente Elián sale”.

En cuanto a los tiempos judiciales y una posible excarcelación del artista, el abogado se mantuvo cauto al respecto. “No sabemos si va a ser en una semana o en un mes”, detalló.

Las expectativas de Juan Pablo Merlo sobre la situación judicial de L-Gante

No obstante, Merlo se mantiene optimista con los avances del caso de L-Gante. Estas novedades deberían permitir acelerar su proceso y llegar a buen puerto. Sobre esta premisa, el mediador explicó que al menos tres de las cinco causas que se levantaron contra el músico se bajaron.

Entre ellas, el caso de Lautaro Duarte, el joven que afirmó ser agredido por el cantante en marzo del 2022, así como uno de los presuntos secuestrados en la última denuncia realizada, quien recientemente cambió su declaración.

El letrado también destacó la contribución de varios testigos presenciales que sumaron sus testimonios y negaron la versión de retención forzada y portación de armas, los cargos más fuertes que pesan sobre la causa del cumbiero.

“Mi abogado me dijo que declare que L-Gante me pegó con un arma”: un joven que denunció al músico se retractó

Hace varias semanas, trascendió un inesperado giro que podría facilitar al menos una de las causas que complican la situación penal de L-Gante. Hace un par de semanas, se conoció la nueva declaración testimonial de Lautaro Duarte, el joven de 18 años que acusó al cantante de haberlo agredido cuando le pidió una foto en 2022. De aquel señalamiento, quedó emitida una orden de restricción perimetral que perjudicó al músico.

En su nueva declaración, el joven explicó que en medio de su internación, conoció al abogado Leonardo Sigal, quien le aconsejó inculpar al artista para elevar el caso a juicio y percibir una sustanciosa remuneración.

“Mi abogado me dijo que diga que L-Gante me había pegado con un arma, así la causa se elevaba a juicio era más rápido e iba a ganar más. En ese momento estaba mi papá Nicolás Aranda y le dio 10 mil pesos. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era L-Gante”, explicó el demandante.

En otro apartado, Lautaro explicó por qué cambió su declaración después del tiempo transcurrido: “Me agarró culpa, a mí me pareció ver a L-Gante pero no era”. También declaró que no fue coaccionado ni sobornado para modificar su versión de los hechos./