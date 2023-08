La conmovedora reacción de Juli Poggio al enterarse que Daniela Celis espera gemelos

sábado 26 de agosto de 2023

Daniela Celis confirmó que está embarazada y espera gemelos junto a Thiago Medina. La noticia conmovió a sus seguidores y sobre todo a su entorno. En ese sentido, quien no tardó en felicitarla y dedicarle un emotivo posteo fue Julieta Poggio.

La modelo y actríz mantuvo una gran relación con Pestañela durante toda la convivencia en la famosa casa, se hizo eco de este lindo anuncio de la morocha y se mostró emocionada desde las redes sociales.

“¡Así de juntitas hoy y siempre, mi Dani! Te amo más que nunca. Sos de las personas más fuertes y con el corazón más puro que conozco. Te deseo lo mejor del mundo, te lo merecés”, escribió la influencer en la publicación de Instagram donde subió un collage con imágenes junto a su amiga. Luego, en otra historia, agregó: “Estoy muy emocionada y feliz por vos”.

A más de cinco meses de la final de Gran Hermano (Telefe), las exparticipantes continúan su relación y se muestran más unidas que nunca.

Daniela Celis y Thiago Medina esperan gemelos: así fue el emotivo anuncio

“Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa, chicos: No me encontré con uno, me encontré con dos y no van a ser mellizos, van a ser gemelos. (...) Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció Daniela Celis al aire de Fuera de Joda (Telefe).

Antes de comunicar la feliz noticia, la ex Gran Hermano había protagonizado un confuso momento. Muy emocionada por todo lo que está viviendo, se quebró en vivo y dejó su silla en el programa de stream. Luego, regresó y sorprendió a todos.

Así mismo, la panelista del ciclo streaming admitió que su embarazo fue la razón por la cual se ausentó varias veces del programa. De hecho, contó a sus compañeros que se enteró tarde, porque no experimentó los síntomas habituales, pero en consulta con su médico de confianza, se practicó un ecografía y supo que esperaba gemelos.

En medio de la efervescencia del momento, quiso aclarar el rumor sobre presuntas acciones legales que tomará contra los medios que difundieron la noticia a priori. En este sentido, dijo que está asesorándose al respecto y agradeció a varios periodistas, sin mencionar sus nombres, por respetar sus tiempos y ayudarla a mantener el secreto hasta ahora.

La hermana de Daniela Celis habló del rol de Thiago Medina como futuro papá

Al aire de LAM (América) habló Mara, hermana de Daniela y quien por estos días oficia de vocera de la exhermanita. “Estamos re contentos, yo soy tía madrina doble. Me anoté como madrina, ya lo tenía confirmado de antes”, comenzó contando la joven a la vez en que prontamente tendió un manto de reserva sobre el estado de ánimo de la exparticipante del reality show.

“Pobrecita, quiero quiero que ella cuente su parte, pero es reservada y está con un quilombo en la cabeza”, se disculpó. Acto seguido, reveló que Daniela estaba al lado de su hermana, viendo el programa que conduce Ángel de Brito.

“Ella sabe que llevar un embarazo no es fácil, con dos ahí adentro tampoco, viviendo toda esta situación mediática en el medio, todo muy expuesto, es bastante complicado. Es por eso que estamos juntas, que está con la familia y lo queremos llevar desde ahí, también”, agregó Mara a la vez en que describió que su hermana está con “dolores y náuseas todo el día” provocadas por el embarazo. “Tiene que hacer reposo, se tiene que cuidar. La noticia se la tomó como cualquier a mujer que le sucede algo que no planeás, te shockea un poco, te replanteás algunas cosas de tu vida, de tu momento, a ver dónde estás parada, qué hago... Normal. Pero ella no está preocupada porque se corte su carrera, para nada”, describió.

Lo que más llamó la atención en la opinión pública fue la omisión de Thiago en el anuncio del embarazo, en el que incluso Daniela habló en primera persona del singular, como si fuera algo que está llevando sola.

A partir de esto es que Nazarena Vélez le preguntó a Mara si Medina la estaba acompañando a su hermana. “Sí, por supuesto. Es un capo Thiago. Pero no están conviviendo, ella está viviendo conmigo, estamos solas las dos, tranquilas. Pero por supuesto, como buen futuro padre, es buen compañero, súper, súper presente”, definió la joven.