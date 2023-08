VIDEO: Daniel Osvaldo despertó rumores de ruptura con Gianinna Maradona

sábado 26 de agosto de 2023

Una vez más, la pareja de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona enfrenta rumores de ruptura. Después de que los usuarios de las redes sociales detectaran que ambos habían dejado de seguirse en Instagram, un video en el que se puede ver al actual líder de Barrio Viejo solo en la noche porteña parece confirmar que su relación con la hija de Diego Maradona se volvió a resquebrajar.

De fiesta

Según contó Sebastián Pampito Perelló en Intrusos, el exjugador estuvo el miércoles pasado en la Bombonera viendo el partido que Boca Junior disputó contra Racing por la Copa Libertadores, pero no estuvo en el palco de la familia del Diez, lo que llamó la atención de todos. Y, después de retirarse del estadio, se fue de recorrida por los bares de Palermo hasta llegar al boliche Makena, dónde alguien lo grabó conversando muy animadamente con una señorita que no era Gianinna.

Daniel Osvaldo solo en la noche porteña: tragos y charla con una chica ðŸÅ½‰ðŸÂ¾



Cc @Intrusos pic.twitter.com/tPjKqfPUZ7 — América TV (@AmericaTV) August 25, 2023

Esto se suma a un llamativo Like que la joven le puso a una reflexión de una psicóloga que decía: “Correte. Salite. Dejá de intentar pertenecer a costa de tu paz. Lo verdadero fluye y no hace falta que yo te lo diga… vos lo sabés, pero te empeñás en quedarte ‘por si capaz…’. Perdé la paciencia en un sentido saludable y amoroso. Perderla. Y con todo el amor del mundo mandá al carajo a todo lo que te quita el brillo”.

Hace apenas unos meses, Osvaldo y Gianinna habían confirmado su reconciliación después de una fuerte pelea que se había desatado por el festejo del cumpleaños número 14 de Benjamín, el hijo que ella tuvo durante su relación con Sergio Kun Agüero, en febrero de este año. La noticia la había dado a conocer Nancy Duré, quien aseguró que el conflicto tenía que ver con los celos del músico.

Discusión y problemas

La periodista explicó que el músico no quería que el exjugador de la Selección Nacional estuviera presente en el festejo, pedido al que Gianinna no accedió. Y que esto habría derivado en una discusión. “Daniel Osvaldo no estuvo en este cumpleaños, en el que sí estuvo por supuesto el Kun Agüero, y la relación se terminó”, sostuvo Duré. Y dejó en claro que el círculo íntimo de la joven no quieren que ella se reconcilie nuevamente con el intérprete de De Frente.

“En general, cuando hay una separación la familia se pone triste porque nadie quiere ver a una persona del círculo íntimo que se separa...”, dijo la periodista. Pero aclaró: “En la familia de Gianinna yo te diría no que están festejando, pero sí que ruegan que esta sea la definitiva porque saben que es una relación súper tóxica”. Cabe señalar que Osvaldo es padre de Gianluca, de su relación con Nina Oertlinger, de Victoria y María Helena, de su vínculo con la italiana Elena Braccini, y de Morrison de su pareja con Barón. Pero no tiene un trato cotidiano con ninguno de ellos y mantiene conflictos con todas sus ex.

El romance, entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo salió a la luz en febrero del 2021, cuando Teleshow reveló que la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe iba a visitar al ex de Jimena Barón a su casa de Banfield. Hasta entonces, ambos definían su relación como una amistad. Pero, en junio de ese mismo año, confirmaron un noviazgo que hasta el día de hoy estuvo marcado por el escándalo. Y que, después de incontables idas y vueltas, hoy vuelve a estar al borde de su final.